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淡水興仁里13鄰唯一道路損壞 公所修復居民安心

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區興仁里在北10線道通往13鄰的店子後道路，區公所將這條道路完成修復作業，讓這裡面的居民能夠安心進出。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區興仁里在北10線道通往13鄰的店子後道路，區公所將這條道路完成修復作業，讓這裡面的居民能夠安心進出。圖／紅樹林有線電視提供

位在新北市淡水區興仁里在北10線道通往13鄰的店子後道路，因為過去有許多的大型卡車重壓，不僅是導致路面毀損，連帶著路基也受到損壞，因此今年在新北市議員蔡錦賢以及陳偉杰的爭取幫助之下，區公所將這條道路完成修復作業，讓這裡面的居民能夠安心進出。

興仁里長盧仁澤說過去這一條道路是興仁里13鄰居民進出的重要道路，也是最快的一條通道，但由於道路經過水塘與坡坎，加上長久以來的重車壓過，路面與路基損壞嚴重，讓居民通行安全受到影響。而這一次公所也立即進行重建路基工程，將路面長1公里重新整鋪，包括路基使用較穩固的混凝土來保障安全。

淡水區長巫宗仁表示，這次工程最重要的路基改善，將原本下邊坡老舊損壞的砌石擋土牆形式，以施工影響範圍較小的排樁式擋土牆施作，考量工區上方為水池且用地為私人土地，在改善空間限制及維持民眾通行條件下，不宜採大規模開挖，使用了連續式場鑄混凝土排樁共 23 支來穩固路基，完工後可大幅度提升維護民眾出入安全，也讓居民有安全回家的路。

淡水

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