民憂路燈多處損毀恐倒塌或電人 新北10月完成全市巡檢

新北共有24萬盞路燈，不少燈桿鏽蝕、線路外露，甚至還有倒塌情況，讓人怵目驚心；民代認為，市府現有巡檢機制已出問題，這是安全問題。新北養工處回應，每月會有一次巡查，市府也持續建置兩萬盞智能路燈，預計明年10月都將完成；工程顧問公司則說，關鍵在路燈上很多非路燈線路，提高養護難度，政府要拿出魄力處理，問題才能根除。

新店區長春里民無奈指出，里內很多電線桿出現情況，之前甚至因為颱風導致電桿倒塌，下雨時看到電線外露更害怕因此被電，這也不是報修就能一時解決的。

新北市議員黃心華表示，有不少民眾跟他陳情，新店及新北各區有不少地方都是這樣情況，都是電桿老舊，保護狀況沒有那麼好，若嚴重電到人將有嚴重後果，雖然說有斷路設備，但總擔心水分一進去，就可能會漏電。

黃心華指出，很多電桿是底下鏽了一圈，這絕不是短時間內造成的，而是經年累月導致，即便現在市府在溪南溪北兩區各有委託一家廠商維護，以及路燈系統，但仍然出現狀況，表示相關機制出了問題。

養工處道路養護二科科長陳衍派回應，新北目前有「路燈巡查」每月完成1次全市目測檢視，了解有無正常放亮及纜線垂落等；至於較為詳盡的「路燈安全性巡檢」，因涉及較詳細之路燈檢查，將於路燈換裝或路燈日常維修時，一併檢視路燈安全性，內容包括燈桿鏽蝕、基座結構、蓋板缺失、螺帽缺失、漏電檢測、有無不明引電、開關箱等，並將於明年10月完成全市巡檢。

陳衍派表示，今年目前已完成1278盞路燈補設螺帽、蓋板，及503盞老舊燈桿汰換。明年10月完成全市路燈不易通報路段2萬盞智能路燈裝設，功能為路燈不亮自動回傳至路燈系統，即時派工維修，維持道路照明安全。

陳衍派強調，通常收到通報，24小時內會到現場查明或放亮，但生鏽或蓋板有問題，還是要因應情況及備料等盡速來汰換；漏電情形機率不大，路燈設有漏電斷路器及防水設備。