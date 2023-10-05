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北市大同區某危老連續壁疑出問題 土木技師：初判可控制範圍

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立法委員陳椒華列舉損鄰狀況，包含巷子路面龜裂、下沉，以及房屋樓梯、牆壁裂損等。記者邱書昱／攝影
立法委員陳椒華列舉損鄰狀況，包含巷子路面龜裂、下沉，以及房屋樓梯、牆壁裂損等。記者邱書昱／攝影

時代力量立委陳椒華接獲民眾陳情，位於台北市大同區某危老都更案，工程進行連續壁工程疑似出現「連續壁不密合、破裂滲水。」質疑建商施工不當。今天邀集相關單位到場會勘，第三方鑑定的大地工程技師公會表示，初步判斷工程都在可控制範圍；北市建築管理工程處表示，居民若有疑慮，會請四大技師公會檢測，給居民安全環境。

陳椒華表示，基泰大直案施工不當，造成疑似連續壁斷裂，工地及鄰房塌陷，因此，住在大同區該處危老周邊民眾擔心重蹈覆轍，尤其在9月28日出現連續壁的問題，才會趕緊要求相關單位會勘，檢視鄰房、路面下沉現況。

她也列舉損鄰狀況，25弄面對工地的單號門牌建物，巷子路面龜裂、下沉，另外，與工地只隔著一人側身寬度防火巷的236巷整棟建物的邊間27號，目測已旋轉扭曲，屋內從一樓走上4、5樓的樓梯和牆壁分離，門卡死難開。

損鄰住戶陳小姐、連先生異口同聲，去年初拆屋時振動引發等同五級地震強度，造成鄰房柱子地板牆壁傾斜、隆起、龜裂、沉降；今年第二階段重要工程挖地基，同樣造成這些狀況，質疑建商偷工減料。

對此，元賀建設公司工務部協理黃也恭說，依照規定在拆房前，都有進行鄰房鑑定，只有一戶不願鑑定，因此尊重，不過，拆屋時候，該戶說有損鄰，又邀集18戶要求重新鑑定，由住戶們指定的單位鑑定之後，住戶仍反駁質疑鑑定報告，之後已補件兩次同樣沒有問題，公司才會依法動工。

黃也恭說，住戶的損鄰狀況，公司願意協助修繕或提供金額賠償，但是住戶們不願簽訂，持續抗爭，導致工地停工達9個多月，「我們還是希望再和鄰房提出和解，進行實質的修繕。」

危老重建案的地主也無奈，現在只能在外面租房，父母也80多歲，只能期盼趕緊完工，才能搬新家。

此次協助勘查的大地工程技師公會鑑定主任委員趙衛君表示，由於第一次到達工地，尚未查看圖說、監測報告等，只能初步實際評斷，他到工地的地下一樓查看，連續壁接縫處有滲水狀況，不過與施工單位了解，基地緊鄰鄰房，風險考量後才沒有做止水灌漿，施工技術確實也很難避免。

趙衛君說，之後工程會在單元接縫處鑿一個深度，放置端版去做止水，「目前流出來的水是清水，沒有帶進基地外土砂的狀況。」他也說，工地現況看起來是在可控制範圍，「現在地下工程，已過了對地層擾動的危險階段。」

北市建築管理工程處表示，北市現行政策規定，地下室工地開挖工程每個月會委託四大技師公會進行檢查，而該處工地附近居民仍有疑慮，後續會再請其中一個公會檢測，希望給居民安全環境。

柏油路面下沉。圖／陳椒華服務處提供
柏油路面下沉。圖／陳椒華服務處提供
連續壁滲水。圖／陳椒華服務處提供
連續壁滲水。圖／陳椒華服務處提供
立法委員陳椒華邀集相關單位到場會勘。記者邱書昱／攝影
立法委員陳椒華邀集相關單位到場會勘。記者邱書昱／攝影
大地工程技師公會到場會勘鑑定。圖／陳椒華服務處提供
大地工程技師公會到場會勘鑑定。圖／陳椒華服務處提供

北市 陳椒華 建築

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