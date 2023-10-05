林口影視園區中央擬改建社宅、質疑新北招商能力 經發局還擊

中央日前指新北市政府推動新北影城計畫整體開發進度不如預期，質疑新北市政府招商能力，新北市經發局長何怡明還擊說，中央別模糊焦點，新北並非反對社宅，是要求中央按當初規畫的都計內容適地發展，也要開地方說明會，認真面對地方需求。

內政部營建署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回建社會住宅，引發地方議論。國民黨新北市議員蔡淑君發起連署，一周內收到1萬3000份連署書「贊成維持招商規畫」，她昨天將連署書帶到議會送交新北市副市長朱惕之，朱允諾會把連署意見反映給中央，在變更成社宅前，要舉辦說明會跟地方溝通清楚。

何怡明今天進一步回應，她說，關於該案爭議，早在112年3月31日發函中央仍應考量地方產業發展需求，中央迄未正面回應，並多次說明以社宅進行規畫；該媒體園區的發展是民眾關切的地方大事，中央應於社宅規畫前先至地方開說明會，傾聽民意並審慎評估。

何強調，新北與國產署合作招商案件數量居全台縣市之冠，招商成績有目共睹，創造很多招商第一，活化國有土地，也為國庫收入挹注豐沛收入。其中「滬尾藝文休閒園區興建營運移轉案」榮獲由財政部主辦「民間參與公共建設金擘獎」第19屆政府團隊獎及民間團隊獎優等獎，近日公布的第21屆得獎名單，由新北市政府主辦的「新北市新莊Au捷運商城暨停車場興建營運移轉案」，勇奪政府團隊獎及民間團隊獎2獎項佳等獎殊榮，表現亮眼，招商能力獲得中央與各方肯定。

新北市地狹人稠，人口超過400萬，土地資源稀缺，如何創造產業及經濟發展，成為新北市一大課題，透過國市有土地共同合作開發方式，可創造閒置國有土地活化再利用的契機，新北市政府與國產署歷年來不斷透過國有土地改良利用共同合作招商的方式，於各行政區規畫供產業、商業使用等不同型態的建設項目，可有效帶動地區發展並創造在地就業機會。

何怡明指出，市府透過多元方式改善投資環境，吸引企業進駐新北，尤其在推動促參建設上，發揮團隊合作精神，善用民間資源與創意，為市民、政府以及企業共創多贏。

「請中央不要轉移焦點，適地發展才是重點。」何怡明說，自今年起國產署收回大多數國有土地表示不再與各地方政府合作招商，難道是因為全國各縣市招商成績都不佳？呼籲中央勿隨意抹煞招商團隊的努力與成果。不管該土地由何單位主政招商，仍應聽取地方意見，並尊重區域發展脈絡。