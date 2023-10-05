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北北基桃沒放颱風假…4市長舉杯共飲惹議 蔣萬安回應

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
「小犬」颱風全台只有北北基桃沒放颱風假，四位首長舉杯飲紅酒的畫面，引起負面觀感。台北市長蔣萬安下午前往市議會進行施政報告時，面對追問蔣萬安表示，北市府防颱應變中心三級強化開設，防颱政策持續在執行，各種防颱作為也都有在落實。記者黃義書／攝影
「小犬」颱風全台只有北北基桃沒放颱風假，四位首長舉杯飲紅酒的畫面，引起負面觀感。台北市長蔣萬安下午前往市議會進行施政報告時，面對追問蔣萬安表示，北市府防颱應變中心三級強化開設，防颱政策持續在執行，各種防颱作為也都有在落實。記者黃義書／攝影

「小犬」颱風全台只有北北基桃沒放颱風假，而北北基桃四位首長台北巿長蔣萬安與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，前一晚出席國民黨中央國慶酒會，舉杯飲紅酒的畫面，引發外界有負面觀感的批評。台北市長蔣萬安下午前往市議會進行施政報告前，面對媒體追問時表示，北市府防颱應變中心三級強化開設，防颱政策持續在執行，各種防颱作為也都有在落實。消防局還召開跨局處會議，颱風動向、雨勢等都有即時的掌握情況。

蔣萬安強調，災害應變中心不斷有跨局處地回報工作，對水門、抽水站也都有再次的巡檢，同時再度實施水門「只出不進」4個小時後就實施拖吊作業，已有達到確保市民愛車不泡水的成效，政策都持續在執行，各種防颱作為都有在落實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

颱風假 蔣萬安 小犬颱風 侯友宜 謝國樑 張善政

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