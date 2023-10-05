北北基桃沒放颱風假…4市長舉杯共飲惹議 蔣萬安回應
「小犬」颱風全台只有北北基桃沒放颱風假，而北北基桃四位首長台北巿長蔣萬安與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，前一晚出席國民黨中央國慶酒會，舉杯飲紅酒的畫面，引發外界有負面觀感的批評。台北市長蔣萬安下午前往市議會進行施政報告前，面對媒體追問時表示，北市府防颱應變中心三級強化開設，防颱政策持續在執行，各種防颱作為也都有在落實。消防局還召開跨局處會議，颱風動向、雨勢等都有即時的掌握情況。
蔣萬安強調，災害應變中心不斷有跨局處地回報工作，對水門、抽水站也都有再次的巡檢，同時再度實施水門「只出不進」4個小時後就實施拖吊作業，已有達到確保市民愛車不泡水的成效，政策都持續在執行，各種防颱作為都有在落實。
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