促進文化教育經濟合作 新北與美國5城市簽備忘錄

新北市今天與美國5個城市簽署合作備忘錄，市府說，將在教育資源、文化藝術、經貿發展，拓展雙方合作關係。美國在台協會文化新聞組長王競時說，樂見新北市拓展台美夥伴關係。

市府今天舉辦「2023新北市與美國多城文化、教育、經濟合作啟動記者會」，副市長劉和然分別與加州薩拉托加市（Saratoga）市長費茲西蒙斯（Kookie Fitzsimmons）、古柏迪諾市（Cupertino）市長魏虹，及來自科羅拉多州奧羅拉市（Aurora）、喬治亞州約翰斯克里克市（Johns Creek）、紐澤西州霍姆德爾鎮（Holmdel Township）的代表，簽署合作備忘錄。

美國在台協會文化新聞組長王競時（Arend Zwartjes）致詞表示，很高興參加新北與美國5個城市共同啟動合作記者會，在「台美教育倡議」計畫基礎下，AIT致力擴大雙方教育交流與合作，此次市府提供相當多機會跨國交流，進一步啟動文化藝術產業、經貿人才交流；樂見新北市拓展台美夥伴關係，有豐碩成果，未來美國應會有更多城市合作，促進雙方夥伴關係。

外交部北美司專門委員何仁傑致詞表示，外交部推動台美交流合作，看見初步成果，讓交流成果更頻繁。

副市長劉和然表示，期待未來與美國各城市共同培育科技產業人才，拓展國際市場，以互惠互利。尤其，教育要互相包容差異性，文化推動彼此的交流，提升品質與獨特性，盼望藉由交流也促進城市與國家經濟貿易的發展。

他說，早與美國部分城市簽署合作交流備忘錄，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，無法面對面交流，藉邀請貴賓參加台灣設計展的機會，今天結合簽署交流儀式，也盼新北的交換師生可親自到美國交流。

雙方城市代表在會中還互贈市徽、市旗及市鑰，市府也邀外賓與僑界代表，參訪樟樹國際實驗中學及新店寶高智慧產業園區。教育局說，盼與美國多城簽署合作備忘錄，促進文化、教育和經濟深入合作。