快訊

日職／王柏融重返一軍代打安打 火腿本季最終戰好表現

花50元中彩券頭獎800萬 男大生銀行領獎竟被告知「不能兌獎」

不斷更新／連江、澎湖等11縣市明正常上班課 6日各地颱風假一覽

促進文化教育經濟合作 新北與美國5城市簽備忘錄

中央社／ 新北5日電

新北市今天與美國5個城市簽署合作備忘錄，市府說，將在教育資源、文化藝術、經貿發展，拓展雙方合作關係。美國在台協會文化新聞組長王競時說，樂見新北市拓展台美夥伴關係。

市府今天舉辦「2023新北市與美國多城文化、教育、經濟合作啟動記者會」，副市長劉和然分別與加州薩拉托加市（Saratoga）市長費茲西蒙斯（Kookie Fitzsimmons）、古柏迪諾市（Cupertino）市長魏虹，及來自科羅拉多州奧羅拉市（Aurora）、喬治亞州約翰斯克里克市（Johns Creek）、紐澤西州霍姆德爾鎮（Holmdel Township）的代表，簽署合作備忘錄。

美國在台協會文化新聞組長王競時（Arend Zwartjes）致詞表示，很高興參加新北與美國5個城市共同啟動合作記者會，在「台美教育倡議」計畫基礎下，AIT致力擴大雙方教育交流與合作，此次市府提供相當多機會跨國交流，進一步啟動文化藝術產業、經貿人才交流；樂見新北市拓展台美夥伴關係，有豐碩成果，未來美國應會有更多城市合作，促進雙方夥伴關係。

外交部北美司專門委員何仁傑致詞表示，外交部推動台美交流合作，看見初步成果，讓交流成果更頻繁。

副市長劉和然表示，期待未來與美國各城市共同培育科技產業人才，拓展國際市場，以互惠互利。尤其，教育要互相包容差異性，文化推動彼此的交流，提升品質與獨特性，盼望藉由交流也促進城市與國家經濟貿易的發展。

他說，早與美國部分城市簽署合作交流備忘錄，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，無法面對面交流，藉邀請貴賓參加台灣設計展的機會，今天結合簽署交流儀式，也盼新北的交換師生可親自到美國交流。

雙方城市代表在會中還互贈市徽、市旗及市鑰，市府也邀外賓與僑界代表，參訪樟樹國際實驗中學及新店寶高智慧產業園區。教育局說，盼與美國多城簽署合作備忘錄，促進文化、教育和經濟深入合作。

美國在台協會 劉和然 新北

延伸閱讀

傳家長拒高端不讓孩子打流感疫苗 新北：今打的是東洋

新北議會大戰未歇！無黨議員想質詢 綠營搶過資料嗆：打我啊

議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠把議場當秀場

新北議會大亂鬥 議長與綠議員講台對嗆影片曝光

相關新聞

大巨蛋未來能辦政治活動？蔣萬安今曝立場

北市府力拚大巨蛋年底試營運，迄今尚未取得使照備受關注。國民黨議員楊植斗今在議會質詢關心進度，市長蔣萬安回應預計10月下旬...

賴佩霞辭演劇團恐賠償…議員籲市府協助 蔣萬安：我們來做

藝人賴佩霞與因與鴻海集團創辦人郭台銘搭檔參選總統，推掉原訂11月演出的舞台劇「蘑菇」，該戲最後取消演出，民進黨議員許家蓓...

裕隆城車位再多也不夠！憂國慶連假交通打結 新北市府與業者曝解方

新北新店裕隆城開幕引爆熱潮，繼上次中秋連假人潮多到周邊交通打結後，又要迎來國慶假期，新北交通局與業者今開會與會勘了解情況...

林口影視園區中央擬改建社宅、質疑新北招商能力 經發局還擊

中央日前指新北市政府推動新北影城計畫整體開發進度不如預期，質疑新北市政府招商能力，新北市經發局長何怡明還擊說，中央別模糊...

非反對社宅政策…新北反擊中央勿模糊焦點 國有土地開發應傾聽地方民意

日前國土署表示新北市政府推動新北影城計畫，整體開發進度不如預期，質疑新北市政府招商能力，新北市政府經濟發展局今（5）日呼...

「2023台灣設計展」登場 明正式開展至10月22日

「2023台灣設計展」從明日起至10月22日開展，新北市文化局今天舉辦開幕儀式，今年的台灣設計展以「新北○起來」為主題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。