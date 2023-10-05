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送「吊車尾」給蔣萬安遭無視 綠議員痛批：毫無尊重

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨議員林延鳳今天在市長蔣萬安施政報告前，送上「吊車尾」當禮物，蔣萬安全程低頭看資料，遭林怒批不尊重。記者洪子凱／攝影
民進黨議員林延鳳今天在市長蔣萬安施政報告前，送上「吊車尾」當禮物，蔣萬安全程低頭看資料，遭林怒批不尊重。記者洪子凱／攝影

台北市議會今天進行施政報告，但在市長蔣萬安上台施政報告前，不少議員進行權宜發言，民進黨議員林延鳳表示，蔣市府團隊上任快一年，施政滿意度仍吊車尾，她送上一隻漁竿釣著腳踏車後輪象徵「吊車尾」給蔣，希望蔣不要跟前市長柯文哲一樣重蹈覆轍，但蔣全程低頭看資料，也讓林延鳳痛批「對議員毫無尊重。」

林延鳳表示，以YouBike政策舉例，現在無車可借問題非常嚴重，雖然交通局號稱週轉率從3月9.9%，7月下修到8.6%，但實際上卻跟市民認知有很大落差，甚至在她的選區一些非鬧區，還借不到車，若不改善明年要恢復前30分鐘免費，會是很大的災難。

林延鳳也說，蔣出訪南韓，針對YouBike向其他首都市長報告時，簡報中圖資所述有YouBike高度設站需求的地區，竟有一大片是位處在陽明山、貓空、南港山區等設站顯有困難，她質疑蔣「是看不懂地圖？看不懂簡報？」才會在國際上鬧笑話，針對市民種種不滿，市府團隊未來這段時間想出解決方案，「不要柯文哲吊車尾經驗，蔣萬安繼續實現。」

議員 柯文哲 團隊 蔣萬安 YouBike

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