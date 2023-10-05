杯葛蔣萬安上台施政報告 綠營要求向大直居民道歉

台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告，不過民進黨議員以權宜問題杯葛蔣萬安上台，民進黨議員顏若芳、陳怡君要求蔣萬安要跟大直居民道歉，陳怡君更質疑，基泰建設董事會名單當中董事會專案顧問孫偉志，竟還是北市府市政顧問，要求蔣萬安也應該要解聘，「不解聘你就是門神。」

蔣萬安今天赴議會施政報告，民進黨多位議員聚焦大直民宅塌陷案，議員陳怡君說，大直民房塌陷最主要的罪魁禍首就是基泰草菅人命，還有柯文哲更改損鄰規則，還有北市府公務員墨守成規。

陳怡君說，甚至蔣萬安與住戶開會，住戶要求蔣道歉，但蔣轉身就走沒有道歉，整件事錯就在基泰的門神太多，為何發生到現在，為何市政顧問孫偉志還掛在市政顧問名單？為何蔣萬安不解聘？要求蔣萬安應該要解聘。

顏若芳也質疑，很多居民質疑市府難道沒有疏失，從2月開始大直基泰的監測數值都有超過異常，還有居民有陳情，但市府怎麼沒有去調基泰的數值？怎麼沒有到現場去看？市府做了什麼？質疑市府選擇相信建商，不相信居民說的房子裂了？有漏水？

顏若芳說，蔣萬安說要幫居民的時候，怎麼沒有到現場去看，或許房子可以不用倒？不用裂？但當時市府卻選擇與建商站在一起，居民的哀號蔣萬安沒聽到，請問台北市民要怎麼相信蔣萬安？相信北市府？

陳怡君也提到，基泰也有小門神，現場就有建管處退休人員阻擋影像蒐證，還有記者想要拍攝工地警察竟阻擋，認為蔣萬安應該向居民道歉，陳怡君也送一個基泰倒塌房子的模型給蔣萬安。