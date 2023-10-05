許多人陳情不打高端 蔣萬安：今起增購非高端流感疫苗

公費流感疫苗本周一開，台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告前表示，因接受到許多民眾陳情，有疑慮不願意施打高端廠牌的流感疫苗，不希望打到高端，這部分他已經要求衛生局，要讓民眾有知的權利，同時也要有選擇的權利。今天即刻起，北市府就會來增購非高端廠牌的流感疫苗，這部分會透過北市府相關經費增購。

蔣萬安表示，從流感開始施打到現在，他接受到許多民眾陳情，包括學生、家長，年長者等，對於這次有高端疫苗有一些疑慮，不希望打高端，這部分，施打第一天開始，他就要求衛生局要讓民眾有知的權利，同時也要有選擇的權利。

現在有這麼多民眾有疑慮不願意施打，更要確保民眾能夠安心施打到疫苗的權利，所以今天即刻起，就會來增購非高端疫苗的廠牌，這部分會透過北市府相關經費，由衛生局來增購。更重要是希望流感流行這段期間，一定要鼓勵出來施打流感疫苗，因為專家學者一再呼籲，今年流感會非常盛行、更加嚴重，家裡有孩子、家長、教保人員、年長者或慢性疾病朋友，都希望能夠預先施打流感疫苗，這是市府非常重要的目標。

媒體問講萬安，民眾是否可有公費流感疫苗的選擇權？蔣萬安表示，北市府接到很多民眾反映，認為對於高端有疑慮，過往疫苗廠牌有國光賽諾菲、東洋，今年第一次有加入高端，對民眾來講，當然他們還是會有些疑慮，不僅有知的權力、選擇權利，雖有疑慮，還是要確保有足夠的疫苗，可以讓他們安心施打到。