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荷包注意！新北警9月加強取締27萬件 第1名是臨停

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北警9月加強各類違規取締執法勤務，共取締27萬1337件，較去年同期增40％。圖／新北交通大隊提供
新北警9月加強各類違規取締執法勤務，共取締27萬1337件，較去年同期增40％。圖／新北交通大隊提供

9月為全國交通安全月，新北警加強各類違規取締執法勤務，共取締27萬1337件，較去年同期增40％，其中第1名為違規（臨時）停車12萬5684件。新北交通大隊表示，另統計今年9月死亡交通事故為10件共10人，其中汽車3人、機車5人、慢車（自行車）1人、行人1人，比去年少50%。

根據統計，今年9月各類違規共取締27萬1337件，最多態樣前3名依序為違規（臨時）停車12萬5684件、未依規定使用燈光2萬5522件、超速1萬7722件、闖紅燈1萬7350件，較去年同期增7萬8342件，約40％；另今年9月死亡交通事故為10件10人，比去年9月死亡交通事故比較，減少10件11人，約少50%。

交大表示，為強化車輛「停讓」行人宣導效果，由各分局結合市府各行政機關及區公所，運用轄內LED電子螢幕機及CMS資訊可變標誌發布宣導資訊，另透過社群網站及有線電視擴大宣導。另交通局同步改善道路環境，如人行道退縮及行人專用保護時相。

交大表示，加強執法主要用意不是取締違規，而是提醒駕駛人遵守交通規則，避免發生事故，將持續利用各項勤務、家戶訪查、社區治安座談會等增進民眾對交通法規的認識，並強化車輛行近斑馬線時務必「停讓行人」，以提高行人安全。

交大表示，加強執法主要用意不是取締違規，將持續利用各項勤務、家戶訪查、社區治安座談會等增進民眾對交通法規的認識。圖／新北交通大隊提供
交大表示，加強執法主要用意不是取締違規，將持續利用各項勤務、家戶訪查、社區治安座談會等增進民眾對交通法規的認識。圖／新北交通大隊提供

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