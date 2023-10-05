荷包注意！新北警9月加強取締27萬件 第1名是臨停

9月為全國交通安全月，新北警加強各類違規取締執法勤務，共取締27萬1337件，較去年同期增40％，其中第1名為違規（臨時）停車12萬5684件。新北交通大隊表示，另統計今年9月死亡交通事故為10件共10人，其中汽車3人、機車5人、慢車（自行車）1人、行人1人，比去年少50%。

根據統計，今年9月各類違規共取締27萬1337件，最多態樣前3名依序為違規（臨時）停車12萬5684件、未依規定使用燈光2萬5522件、超速1萬7722件、闖紅燈1萬7350件，較去年同期增7萬8342件，約40％；另今年9月死亡交通事故為10件10人，比去年9月死亡交通事故比較，減少10件11人，約少50%。

交大表示，為強化車輛「停讓」行人宣導效果，由各分局結合市府各行政機關及區公所，運用轄內LED電子螢幕機及CMS資訊可變標誌發布宣導資訊，另透過社群網站及有線電視擴大宣導。另交通局同步改善道路環境，如人行道退縮及行人專用保護時相。