快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

北市身障者福利升級 愛心卡點數可折抵復康巴士、貓纜

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為使身心障礙者便於通勤，北市社會局今年10月起開放愛心卡點數，可用於復康巴士、貓纜折抵。圖／伊甸基金會提供
為使身心障礙者便於通勤，北市社會局今年10月起開放愛心卡點數，可用於復康巴士、貓纜折抵。圖／伊甸基金會提供

北市愛心卡每月共有480點點數，讓身心障礙者用於通勤折抵，社會局為提升愛心卡使用效益，每年投入預算超過2.6億提供身心障礙者大眾交通運輸優惠，陸續開放台鐵、捷運、公車、計程車等運具，今年10月起再度加碼開放使用於復康巴士、貓纜折抵使用，減輕身障者經濟負擔，多走出戶外。

社會局統計，北市共有328輛小型復康巴士，每年可提供身心障礙者66萬至68萬趟次點到點的交通服務，為提升愛心卡交通效益，自今年10月1日起，搭乘台北市小型復康巴士單趟服務費用高於85元時，最高可扣抵65元。

此外，社會局也特別和貓纜合作，在既有50元票價優惠後，使用愛心卡可再扣抵50元，期待透過擴大使用範圍措施，提升愛心卡使用效益，降低身障者經濟負擔，鼓勵多走出戶外。

社會局表示，長期與公運處及北捷合作規畫擴大愛心卡點數使用範圍，從大台北地區公車、雙層觀光巴士、敬老愛心計程車等交通運具，如今擴大使用於復康巴士，使不同障礙等級身障者，均有機會使用愛心卡搭乘交通工具，選擇上更多元，促進身心障礙者的行動權益。

社會局提醒，愛心卡僅限本人使用，每月有480點補助，每六個月需至台北市各區公所、北捷運全線各站查詢機或有儲值服務之便利商店辦理展期一次，延長票卡使用效期六個月，以保障自身權益。

延伸閱讀

桃園年底升級YouBike2.0 導入電動輔助自行車

北市公費流感接種 衛生局：商討合適地點

新北社工缺額創新高 社會局盼增實習生、助理

小犬颱風外圍環流籠罩 北市關閉河岸線疏散門、越堤坡道

相關新聞

新北送中央的都市計畫案審較久？這案拖12年才審定

新北市近年有許多重大開發計畫，新北市議員廖先翔3日在議會質詢時指出，內政部碰上新北送審的計畫案，似乎都審得特別慢，他詢問...

小犬慢速移動變猛犬全台190傷 停電24萬4396戶拚今晚全數修復

根據中央氣象署颱風新氣象資料顯示，颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約 10 公里海面上，過去3小時中心近似滯留打轉，速度每小...

林口媒體園區改社宅議員反彈 國土署：招商表現不如預期

內政部國土管理署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回，改建社會住宅，國民黨新北市議員蔡淑君發起連署，有1萬3000份贊成...

荷包注意！新北警9月加強取締27萬件 第1名是臨停

9月為全國交通安全月，新北警加強各類違規取締執法勤務，共取締27萬1337件，較去年同期增40％，其中第1名為違規（臨時...

影／小犬颱風夜襲新北！汐止診所招牌不敵強風轟然掉落

中度颱風小犬襲台，暴風圈籠罩花蓮、台東及台中以南陸地，全台除北北基桃4縣市外均已放颱風假，今天凌晨蘭嶼還觀測到17級超強...

北市沒颱風假 小犬颱風累積雨量擎天崗430毫米居冠

中颱小犬來襲，全台18縣市都放颱風假，只有北北基桃沒有放假，不少民眾表示失望。根據氣象署統計從3日0時至今（5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。