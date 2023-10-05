北市身障者福利升級 愛心卡點數可折抵復康巴士、貓纜

北市愛心卡每月共有480點點數，讓身心障礙者用於通勤折抵，社會局為提升愛心卡使用效益，每年投入預算超過2.6億提供身心障礙者大眾交通運輸優惠，陸續開放台鐵、捷運、公車、計程車等運具，今年10月起再度加碼開放使用於復康巴士、貓纜折抵使用，減輕身障者經濟負擔，多走出戶外。

社會局統計，北市共有328輛小型復康巴士，每年可提供身心障礙者66萬至68萬趟次點到點的交通服務，為提升愛心卡交通效益，自今年10月1日起，搭乘台北市小型復康巴士單趟服務費用高於85元時，最高可扣抵65元。

此外，社會局也特別和貓纜合作，在既有50元票價優惠後，使用愛心卡可再扣抵50元，期待透過擴大使用範圍措施，提升愛心卡使用效益，降低身障者經濟負擔，鼓勵多走出戶外。

社會局表示，長期與公運處及北捷合作規畫擴大愛心卡點數使用範圍，從大台北地區公車、雙層觀光巴士、敬老愛心計程車等交通運具，如今擴大使用於復康巴士，使不同障礙等級身障者，均有機會使用愛心卡搭乘交通工具，選擇上更多元，促進身心障礙者的行動權益。

社會局提醒，愛心卡僅限本人使用，每月有480點補助，每六個月需至台北市各區公所、北捷運全線各站查詢機或有儲值服務之便利商店辦理展期一次，延長票卡使用效期六個月，以保障自身權益。