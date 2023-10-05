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通荷花池、古宅及自行車道觀光路面破舊 新北金山改善
新北市金山區三界壇路97巷、清水路21巷、六股林口72號至75號及南勢湖19號至27號聯通道路，過去因鋪面破損且不平整，經長時間使用已不堪負荷，多有破損狀況，金山區公所近期將進行為期10天的道路銑鋪工程。
金山區長劉昌松說，這些路段屬鄰里通行市區道路，不僅供當地居民通行及農作之用，也是欣賞金山自然風情的觀光要道。沿途能觀賞荷花池與多樣鳥類並通往古蹟建築「李芑豐古宅」及銜接自行車道等多種景點，感謝議員爭取，公所也持續推動相關基礎建設，打造安全舒適的生活環境。
議員廖先翔表示，金山區假日觀光車流量較為頻繁，改善路面破損並保障民眾通行安全尤為重要，相關基礎建設對在地亦能提升經濟發展，更改善了此處的市容觀感，提供了民眾一個美觀且安全的生活通行環境。
金山區公所指出，施工期間將實施彈性交維，並保留部分車道通行，如遇雨天或天候不佳將另行通知順延。提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，造成不便敬請見諒。
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