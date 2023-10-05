驚人！擎天崗累積雨量已達387.5毫米 北市目前34起災情

小犬颱風來襲，台北市今天正常上班上課，根據災防應變中心統計，台北市截至今天上午7時，北市計接獲34件災情通報，其中路樹倒塌23件最多，幸無人傷。

這次小犬來襲，北投區紗帽路有一顆落石在車道旁，已處理完成，經查該落石掉落區域並無建築物；至於文山區新光路2段74巷13號，因颱風造成山坡碎石掉落至路面車道，已處理完畢。

北市災害防救辦公室副主任莫懷祖副今天9時召開北市政府小犬颱風第2次工作會報。由於小犬颱風中心即將由恆春半島南端登陸(或擦邊過)，強度將增強至中颱上限，截至上午7時35分為止，台北市最大累積雨量為士林區的擎天崗站，達387.5毫米，其次為北投湖田國小累積雨量超過262毫米；南港茶製廠超過180.5毫米。中央氣象署稍早已對士林、北投發布大豪雨特報。

此外，市區和山區的強陣風預計也會持續到今天中午，因此台北市災害防救辦公室再次呼籲民眾暫勿前往山區和水域活動。