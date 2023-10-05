聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚人！擎天崗累積雨量已達387.5毫米 北市目前34起災情
小犬颱風來襲，台北市今天正常上班上課，根據災防應變中心統計，台北市截至今天上午7時，北市計接獲34件災情通報，其中路樹倒塌23件最多，幸無人傷。
這次小犬來襲，北投區紗帽路有一顆落石在車道旁，已處理完成，經查該落石掉落區域並無建築物；至於文山區新光路2段74巷13號，因颱風造成山坡碎石掉落至路面車道，已處理完畢。
北市災害防救辦公室副主任莫懷祖副今天9時召開北市政府小犬颱風第2次工作會報。由於小犬颱風中心即將由恆春半島南端登陸(或擦邊過)，強度將增強至中颱上限，截至上午7時35分為止，台北市最大累積雨量為士林區的擎天崗站，達387.5毫米，其次為北投湖田國小累積雨量超過262毫米；南港茶製廠超過180.5毫米。中央氣象署稍早已對士林、北投發布大豪雨特報。
此外，市區和山區的強陣風預計也會持續到今天中午，因此台北市災害防救辦公室再次呼籲民眾暫勿前往山區和水域活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言