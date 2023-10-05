快訊

95.2公尺／秒…17級破紀錄強風狂捲蘭嶼 台東人擔心玻璃吹破無法入睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市防天坑 透地雷達將掃描156熱區

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北報導
為預防再有路面塌陷意外，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，將採用透地雷達偵測地面下狀況。圖／北市府提供
為預防再有路面塌陷意外，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，將採用透地雷達偵測地面下狀況。圖／北市府提供

北市天坑事件頻傳，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，將排定透地雷達偵測地面下狀況，比照日本國土交通省的認定，深度30公分以上的孔洞則會依照深度、大小分為ABC及緊急處理等級，A等級將每年定期追蹤、B等級3年追蹤、C等級5年追蹤。

北市新工處長林昆虎表示，工務局針對熱區透地雷達偵測地底下狀況後，也會與管線單位相互勾稽，由管線單位提供老舊管線、或有發現有漏水等狀況的管線，也會列後續改善，持續辦理。北市府是根據近3年管線單位搶修位置半徑5公尺內，曾發生有坑洞、凹陷或隆起紀錄地點，就會被列為風險篩檢熱區。

目前156處透地雷達檢測，上月已經針對南京西路等6處完成透地雷達偵測；本月會再針對中山、大同、中正、萬華48處；11月大安、文山、松山、信義50處；12月士林、北投、內湖、南港52處檢測。

至於地下孔洞透地雷達巡檢，結果透地雷達車掃描有孔洞訊號，會再由手推透地雷達掃描、鑽心確認孔洞深度，再來一趙孔洞的大小、深度採取對應措施。如果發現地底下30公分以內的孔洞，就會立即改善，但如果是30公分以下深度，就會視孔洞的大小狀況評估。

另外，大直坍塌案因建案施工不當釀鄰房下陷傾斜，北市建管處指出，「台北市建管業務e辦網」只能單筆查詢工地進度，如今「建築資訊e點通」系統新功能上線，即日起全市工地會顯示在地圖上，方便民眾查詢。

建管處說，只要在系統輸入門牌號碼，同時開啟基本圖層中建物套繪圖及進階圖層中施工進度，即可查詢周邊建築工地位置及目前施工進度。

北市 建築 大直

延伸閱讀

北市「建築資訊e點通」 可查住家旁工地施工進度

大直案促北市便利查建築工地進度 「建築資訊e點通」即起上線

防天坑！北市今年要抓156處風險熱區 透地雷達排程曝光

小犬颱風恐威脅台灣 彭啟明估下周二晚海警、賈新興曝降雨熱區

相關新聞

台北道路、人行道 打造3D圖資

洗刷行人地獄汙名，台北市長蔣萬安本周市政會議裁示，北市3年內要完成道路、人行道普查，並花5725萬建立完整道路、人行道3...

北市防天坑 透地雷達將掃描156熱區

台北市天坑事件頻傳，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，將排定透地雷達偵測地面下狀況，比照日本國土交通省的...

跟上亞運熱潮 瑞芳三對三籃球賽小學生好熱血

受到新冠疫情影響而停辦三年的瑞芳分區三對三籃球對抗賽，今(4)日又再度舉辦，來自東北角四區的小學生，集結在瑞芳國小活動中心一起以球會友，互相切磋，正好近期亞運台灣在三對三籃球賽拿下金牌，搭上這股熱潮，師生在這次球賽也顯得特別熱血。

下里打流感疫苗 汐止信望里老人接種免奔波

流感疫苗已經開始施打，汐止衛生所的下里行程今(4)日前往信望里，當天不少老人家一大早就等候要打預防針，比較不一樣的是，往年都只能利用里長家前面的騎樓，很克難，今年汐止長老教會敦親睦鄰出借場地，讓行動不便的老人家，不但可以就近，還能有更舒適接種流感疫苗的空間。

為淡水河做一件事 將捷集團推動米粉寮溪復育計劃

新北市淡水區有一條被稱為『米粉寮溪』的小溪流，過去經常被排放生活污水及污物，導致水質惡化，將捷集團昨(3)日舉辦簽署響應《淡水河公約》活動，承擔起「為淡水河做一件事」的責任，期盼恢復從米粉寮溪到淡水河的美麗和生命力。

一人一菜共餐 汐止阿美族原住民長者端拿手菜

汐止樟樹地區的飛頓耐溫馨關懷協會，主要的服務對象，就是當地的阿美族原住民的長輩，不但有弱勢關懷，也會辦一些健康活動，而中午共餐，則是採取一人一菜，而且青菜都是自己種的，汐止區長林慶豐也前往關心，長輩們還特別準備了原住民喜歡的雨來菇熱情招待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。