北市防天坑 透地雷達將掃描156熱區

台北市天坑事件頻傳，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，將排定透地雷達偵測地面下狀況，比照日本國土交通省的認定，深度30公分以上的孔洞則會依照深度、大小分為ABC及緊急處理等級，A等級將每年定期追蹤、B等級3年追蹤、C等級5年追蹤。

北市新工處長林昆虎表示，工務局針對熱區透地雷達偵測地底下狀況後，也會與管線單位相互勾稽，由管線單位提供老舊管線、或有發現有漏水等狀況的管線，也會列後續改善，持續辦理。北市府是根據近3年管線單位搶修位置半徑5公尺內，曾發生有坑洞、凹陷或隆起紀錄地點，就會被列為風險篩檢熱區。

目前156處透地雷達檢測，上月已經針對南京西路等6處完成透地雷達偵測；本月會再針對中山、大同、中正、萬華48處；11月大安、文山、松山、信義50處；12月士林、北投、內湖、南港52處檢測。

至於地下孔洞透地雷達巡檢，結果透地雷達車掃描有孔洞訊號，會再由手推透地雷達掃描、鑽心確認孔洞深度，再來一趙孔洞的大小、深度採取對應措施。如果發現地底下30公分以內的孔洞，就會立即改善，但如果是30公分以下深度，就會視孔洞的大小狀況評估。

另外，大直坍塌案因建案施工不當釀鄰房下陷傾斜，北市建管處指出，「台北市建管業務e辦網」只能單筆查詢工地進度，如今「建築資訊e點通」系統新功能上線，即日起全市工地會顯示在地圖上，方便民眾查詢。

建管處說，只要在系統輸入門牌號碼，同時開啟基本圖層中建物套繪圖及進階圖層中施工進度，即可查詢周邊建築工地位置及目前施工進度。