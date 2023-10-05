台北道路、人行道 打造3D圖資

洗刷行人地獄汙名，台北市長蔣萬安本周市政會議裁示，北市3年內要完成道路、人行道普查，並花5725萬建立完整道路、人行道3D圖資，以紅、黃、綠等顏色標註品質，人行道也會3D標示出變電箱、電線桿等障礙物，透過跨局處研議，逐一淨空人行道，也將是全國第一個針對全市道路、人行道普查，建立3D圖資的縣市。

蔣萬安在市政會議裁示，北市從103年完成路平專案後到現在，路面已經達到使用期限，加上極端氣候、路面老化，針對老舊路面更新提出具體期程、致災性孔洞也加強巡檢，並提整體方案，讓人民安心。大規模道路、人行道普查今年度預算為1275萬元、明後年則將各編列2000萬元。

北市新工處長林昆虎表示，北市的道路3D圖資會以人工、及立體環景鋪面檢測車逐路巡查，透過感測模組、定位定向模組，自動化辨識道路品質，今年已在中山區試辦，明年鎖定中山、大同區，當巡檢發現道路有老化狀況，不用等到路面破損，就可先排期程路平維護。

他指出，不僅可以讓道路品質優化，也可以在民眾抱怨前先維護，避免民怨，更因道路還沒損壞就維護，也可以減少市政經費。

北市將針對全市人行道寬度、障礙物等全面，針對淨寬夠不夠等評量，以紅、黃、綠等色塊辨識，另外也標示出障礙物多的人行道，會提出遷移、引導、及拓寬的改善方案，由跨局處討論改善。

林昆虎說，目前人行道普查，已經陸續完成民權、民生、南京、市民大道等路段，例如針對人行道各街廓沒有對齊部分，也清查出民權有12處、民生16處、南京16處、市民大道14處，後續都會研議改善方案，至於30米以上道路旁人行道，目前普查99%路段通行狀況良好。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，北市彙整到資料後，還是要針對缺乏人行道的道路，如實興建，並且逐一拆除占用人行道的障礙物，讓人行道寬度符合規定，許多公共設施都要塞在人行道上，的確是都市設計的缺失，應該先從完整法規研擬具體方案。