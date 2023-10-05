綠逼蔣萬安打柯 嗆杯葛施政報告

台北市議會昨開議，市長蔣萬安今天將施政報告，民進黨北市議會黨團總召簡舒培指出，前市長柯文哲留下的爛攤，包含教育基金花剩12億，以及北藝、北流爭議款，若蔣萬安「不打柯」，今將杯葛蔣萬安的施政報告。國民黨團則指出，預期民進黨會杯葛蔣萬安上台，會適度因應防範。

民進黨團昨在各委員會名單抽籤時，順利拿下教育委員會的多數，未來勢必針對前朝柯市府的北流、北藝爭議款的問題，以及大巨蛋營運等議題，加大監督力道。

國民黨議會黨團書記長王欣儀指出，民進黨今天可能會杯葛蔣萬安上台報告，做程序發言，不過，國民黨團也會適度因應，必要時做程序發言，包括中央不配合查雞蛋，以及高端疫苗的爭議。

她說，黨團考慮提出是否由台北市府自行採購疫苗，至於基泰大直損鄰案修改法令，會先看市府所提版本 ，是否有沒有需要調整的地方。

民眾黨團總召黃瀞瑩說，施政報告會針對基泰大直案、時事題討論；至於重大的議法案，主要是基泰大直案針對建管處的法規，民眾黨會提出自己的版本，請市府採納讓資訊更公開透明，不會杯葛蔣萬安施政報告，但蔣萬安拜會黨團時間拖很晚，要等到10月23日，且民眾黨團，又被排在最後一位，應該要提前。