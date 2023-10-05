塭仔圳容納9萬人 年底開通30米大道

新北市政會議昨由地政局專案報告，市長侯友宜重要政績的塭仔圳重劃工程，占地397公頃超過40%為住宅區，預計容納9萬居民，區內首條30米計畫道路、1236公尺命名為「領航路」，預計年底完工，可串聯新莊與泰山間交通，分擔常塞車的新莊中正路車流。

另外，新北市有20所大專院校、約12.5萬名莘莘學子，地政局開辦「學生校外賃居訪視」作業，檢視消防逃生、門禁管制、租賃契約書內容，讓學生能租得安心。

汪禮國另在專案報告提到，明年新店十四張B單元、新店F+J單元、蘆洲北側，都相繼公告區段徵收或開工，而新泰塭仔圳的領航路，今年底完工後可接通新北大道及中環路，明年可有效打通新泰交通。

另外，重劃區內25米以上計畫道路將納入人本交通規畫，在路口設置行人庇護島以及行穿線退縮，兼顧車行順暢與行人的安全。