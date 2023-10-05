新北頻傳虎頭蜂螫事件 封閉13步道

今年入秋發生多起蜂螫事件，全年已有83起。新北市動保處指出，秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，蜂群體型會增大、警戒性提高變得更加凶猛，已暫時封閉13條步道，也建議民眾11月底前避免登山，若登山應待在步道上活動，切勿進入密林或小徑活動。

每年夏秋為虎頭蜂活動高峰期，尤其秋季虎頭蜂群攻擊性最高，部分虎頭蜂的螫針能反覆攻擊，不會像一般蜜蜂螫完人後死亡，危險性尤高。

動保處表示，瑞芳區四腳亭案件及石門青山瀑布蜂巢雖已摘除，為了避免蜂群未離去產生蜂螫危險，仍會封鎖登山路線，並且請各登山協會、區公所、轄管理登山步道相關單位加強宣導及巡查。

國立中興大學昆蟲學系副教授吳明城建議，看到虎頭蜂盤旋應盡快離開，切勿驅趕攻擊，避免引來更多蜂群。戶外運動建議穿著淺色衣物，謹慎觀察周圍環境，特別是樹上、草叢和樹叢中，如果發現疑似球狀的物體掛在樹上、植被中或聽到嗡嗡聲響，應盡快遠離。如不慎被虎頭蜂螫傷，應盡快離開受到攻擊的區域。到達相對安全的地方後，使用水洗去蜂螫留下的費洛蒙，減少游離蜂再次攻擊的風險。