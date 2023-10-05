灌溉溝渠維護不力 新北樹林柑園地區逢大雨必淹

極端氣候下，午後急降雨常造成積淹水。新北市議員廖宜琨指出，樹林柑園地區在這幾次大雨中，出現淹水超過30分鐘情形，柑園地區多靠灌溉溝渠排水，水利局將溝渠維護推給農田水利署，最後苦的還是當地居民。新北市水利局表示，既有灌溉排水系統維護仍屬農田水利署，只要有排水需求，市府會協助處理，公所也會依排水需求納入年度巡檢工作，市府將視個案狀況研議改善方案。

柑園地區有許多灌溉用溝渠，每逢大雨來襲，也肩負市區排水功能需求。廖宜琨指出，近期大雨不斷，每逢大雨，柑園地區就會淹水，雨停了民宅周邊還在淹，水排不出去，根本原因就是這些溝渠維護不力。水利局、農水署應合力解決，不能互踢皮球。

新北市水利局指出，柑園地區非都市計畫區範圍，目前這些灌溉排水系統仍有灌溉需求，且兼做周邊土地排水使用。

水利局長宋德仁說，在6月24日30分鐘下48.5毫米雨量，8月20日60分鐘下108.5毫米雨量，9月6日60分鐘也下了94.5毫米，近幾次積淹水主因是大雨來得急又快，雨量超過設施保護標準。

宋也說，既有灌溉排水系統維護仍屬農田水利署，公所依排水需求納入年度巡檢工作，側溝會由環保局協助清淤。市府與公所每3個月會開一次會，只要地方有緊急需求都會協助處理，彼此溝通沒有問題。