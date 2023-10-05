新北要拆店家違法私設斜坡 惹怨

新北不少住商混合區1樓店面與道路有高低差，為方便出入與進出貨，民眾常私設斜坡，斜坡入侵道路已違規，新北市近日有不少店家收到市府要求拆除斜坡道公文，民代認為，市府不思改善路面落差，或設置無障礙坡道，卻要先開罰民眾，反而是擾民。

新北市養工處回應，人行道、側溝遭沿街住戶私設斜坡道，不僅阻礙通行安全，更會影響排水，為避免行人或車輛碰撞路障釀事故，才發文要求拆除，若不能自行改善，市府將依序排拆。依「市區道路條例」可罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，若依「公路法」可罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

市議員張嘉玲指出，台灣被國際媒體稱為「行人地獄」，包括樹木竄根破壞人行道、電箱矗立人行道等，都是推行無障礙空間的諷刺。

張嘉玲說，工務局近期發出公文，要求中和區立德街、圓通路、員山路等範圍店家，如有在路旁設置坡道、階梯、平台都已違規，不拆將開罰。張直言「不教而殺謂之虐」，無障礙空間做不好，卻要開罰店家，反造成民眾通行困擾，市府應先宣導輔導，並成立跨局處單位，統籌新北市行人路權遭遇的問題，以利整體改善人行道品質。

記者昨實地前往圓通路，確實很多店家前方有自行設置斜坡銜接到馬路，業者李先生說，店家及馬路間高低落差大，才自行鋪設斜坡方便卸貨，也方便輪椅族上人行道與騎樓。

李男也說，很多斜坡存在多時，市府一紙公文下來就說要拆，要求10月25日前完成拆除，細節沒講清楚，「不是不能拆，但配套不足，讓整條路商家怨聲載道」。

員山地區也碰到類似問題，員山里長藍國鐘說，有接到店家陳情，提到市府要求拆掉斜坡，養工處有來看過，預計18日會拆除。

新北市養工處長簡必琦說，私設斜坡道不僅入侵道路阻礙通行，更影響排水，才通知住戶期限內自行改善，主要集中在人口多的雙和地區、板橋、三蘆等地，開罰案例少，主因是「找不到行為人」，很多斜坡設置時間不可考，難查出是誰設置。

他強調，若真有斜坡需求，可依新北市府辦理橫越人行道斜坡道設置申請要點，向區公所申請合法設置斜坡道。