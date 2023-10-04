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長輩冒雨打流感疫苗挨批 北市：發現後協助改善

中央社／ 台北4日電

公費流感疫苗已開打，議員批評松山區有長輩冒雨在公園內打疫苗。台北市衛生局今天表示，場地及動線遭颱風影響，現場人員發現後已協助改善，將跨局處討論改善提出因應做法。

公費流感疫苗第1階段2日開打，國民黨台北市議員秦慧珠今天發布質詢資料指出，颱風「小犬」襲台，有住在松山區的長輩冒雨自行前往或由家人攙扶前往北市府規劃地點接種流感疫苗。

她表示，其中因位於高架橋下方的莊敬里活動中心正在整修，北市府規劃在公園打疫苗，但因颱風襲台，衞生局未考量及設置相關應變措施，導致里長須自掏腰包搭設帳篷協助長輩，市府完全未處理。

秦慧珠說，莊敬里65歲以上長輩約1300多人，接種流感疫苗的現場只有里長設置帳篷，根本不夠使用，許多長輩只能在公園旁棚子躲雨及等待叫號，經詢問里長，才知市府未規劃颱風襲台期間長輩接種疫苗狀況，質疑市府應變措施未考量長輩。

對此，台北市衛生局發布新聞資料表示，為提升市民接種流感疫苗可近性，民政單位及里辦公室均會考量長者需求，規劃合適時間與地點，且衛生局及12區健康服務中心也會媒合醫療團隊至社區設站。

衛生局指出，流感疫苗社區施打站是以室內場地為主，經查松山區莊敬里今天擇定鄰近戶外公園搭帳棚設站接種，但因颱風「小犬」外圍環流影響，導致場地及動線規劃受干擾，造成長輩淋雨事件。

衛生局表示，經現場工作人員已積極協助妥善安排動線並注意民眾接種安全，至於未盡妥適作法會跨局處討論改善。

衛生局指出，長輩或行動不便長輩若下雨天不方便出門，可趁天氣好時，至378家合約院所接種流感疫苗；針對民眾接種疫苗地點妥適性，未來設站場地會以室內為主，並妥適規劃完善動線，遇颱風或氣候因素有停止上班及上課，將提前公布並延期辦理。

流感疫苗 衛生局 長輩

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