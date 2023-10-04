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蔣萬安自曝吃牛肉麵偏好 沒這東西馬上皺眉頭

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天臉書貼出影片，大台吃牛肉麵的講究，蔣吃牛肉麵之前，一定先左看右看有沒有辣椒，如果缺了辣椒，馬上皺眉頭。圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安今天臉書貼出影片，大台吃牛肉麵的講究，蔣吃牛肉麵之前，一定先左看右看有沒有辣椒，如果缺了辣椒，馬上皺眉頭。圖／引用自蔣萬安臉書

2023台北國際牛肉麵節即將10月7日至9日於圓山花博公園登場，台北市長蔣萬安今天中午特地吃牛肉麵宣傳，蔣萬安大口吃牛肉麵強調「吃牛肉麵...我有我的講究」，包括加辣椒不加酸菜、一定要滿頭大汗、偏好口味重的紅燒等。

不過市長的臉書貼文宣傳牛肉麵，網友似乎還是心心念念放颱風假，一堆網友再度複製文敲碗要放颱風假，還有網友說「台北狂風暴雨人民冒生命危險上班，結果你在這邊吃牛肉麵？」還有網友留言「快被風吹走，結果市長在吃牛肉麵…」，「史上最帥的市長，外面雨好大，口(可)以放假嗎？」

蔣萬安今天臉書貼出影片，大台吃牛肉麵的講究，蔣吃牛肉麵之前，一定先左看右看有沒有辣椒，如果缺了辣椒，馬上皺眉頭。另外，蔣也透露，他吃牛肉麵一定要有湯，而且不喜歡加酸菜，一定要有辣「滿頭大汗才過癮」，還有他重口味是紅燒派，太太則是清燉派，最後，吃牛肉麵的習慣，是先將料吃完，再把湯整個端起來過癮得喝。

蔣萬安也透露，吃牛肉麵要配小菜，豆乾、海帶...，粉蒸排骨一定會點，並且貼文歡迎網友留言分享獨特偏好，只不過網友最關心的還是放颱風假。

2023台北國際牛肉麵節即將10月7日至9日於圓山花博公園登場，台北市長蔣萬安今天中午特地吃牛肉麵宣傳，強調「吃牛肉麵...我有我的講究」，加辣椒不加酸菜。圖／引用自蔣萬安臉書
2023台北國際牛肉麵節即將10月7日至9日於圓山花博公園登場，台北市長蔣萬安今天中午特地吃牛肉麵宣傳，強調「吃牛肉麵...我有我的講究」，加辣椒不加酸菜。圖／引用自蔣萬安臉書

颱風假 蔣萬安

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