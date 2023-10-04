大巨蛋消防安檢仍未過！後天再複檢 市府：取得使照期程恐再延

台北大巨蛋力拚年底試營運，北市消防局日前審查內部消防測試，原預定9月28日可望過關，但有23項共77處缺失，消防局今早再次針對遠雄大巨蛋缺失進行複檢，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，遠雄大致上缺失皆改善完成，但還是有一小部分要繼續改善，市府預計6日將再次前往檢測，不過取得使照期程可能會再延宕。

遠雄今年5月向市府報竣工，原本預計7月底取得使照，年底開幕營運，但因建管及消防設備檢測未過，時程不斷延後，副市長李四川先前接受廣播專訪表示，大巨蛋僅剩一些消防項目仍未改善，原預計10月中取得使照，但因消防局檢查後發現，包括「防煙垂壁功能不正常」、「部分消防灑水頭無法作動」及「火警迴路通報系統部分故障」還剩下一些小缺失，今天再度複檢。

陳世浩表示，今早消防局再度前往遠雄大巨蛋檢測，不過防火填塞、信號聯動這兩部分還有一些問題需要改善，6日將再次檢測，不過從目前看起來取得使照期程會往後延，至於是否會影響亞錦賽舉辦，還不能保證，要等棒協從杭州雅運回來後再進行討論。