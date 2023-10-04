淡水新興里創新家電維修站 貼心服務資源再利用

一般民眾在家碰上了小家電故障不能使用，都會直接換新，而為了讓這些資源能夠再利用，新北市淡水區新興里辦公室旁成立了家電維修小站，定期請來2位電器專業師傅進行駐點維修，服務里民讓他們帶著家中故障的小家電來維修，打造資源再利用的友善循環。

新興里長吳錦泉表示，由於過去在里內進行黃金資收站時常常會收到電風扇、快煮壺、吹風機等，單價不高的小型家電拿過來丟棄，里長發現這些電器再做簡單的維修後都還能夠使用，除了自己與志工先做簡單的維修之外，為了解決里民的家電維修需求，就邀請到2位專業的傅特別定期開設維修站駐點，來幫民眾修理小電器，讓里民相當方便。師傅也說，最重要的就是以修理代替再購買，以一台1千2百元的電器來說，修好也只要1百多元，省下不只是金錢更能夠減少電子垃圾，環保減碳。

里長吳錦泉說，在過去幾次的維修經驗下來，發現許多民眾送修的家電，修復率高達八成以上，有部份損壞較嚴重的經過師傅評估後才會建議汏換，而這些修復的電器大多都是小元件的更換，或是電容器的更換，材料都在百元上下不等。里長表示，希望透過電器維修，可以延長民眾家中的電器使用壽命，避免產生不必要的浪費，也藉此達到環保減碳的重要目標。