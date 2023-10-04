一人一菜共餐 汐止阿美族原住民長者端拿手菜

汐止樟樹地區的飛頓耐溫馨關懷協會，主要的服務對象，就是當地的阿美族原住民的長輩，不但有弱勢關懷，也會辦一些健康活動，而中午共餐，則是採取一人一菜，而且青菜都是自己種的，汐止區長林慶豐也前往關心，長輩們還特別準備了原住民喜歡的雨來菇熱情招待。

接近中午時間好菜上桌，一長排桌子上，擺滿了原住民長輩的拿手好菜，包括苦瓜、蕗蕎、豆子等等，都是他們自己種的，拿來料理和大家分享，在汐止樟樹地區的飛頓耐溫馨關懷協會服務當地的阿美族原住民的長輩，因為，大家都是從花東來的，所以，取的飛頓耐這個名字，也有特別的含義。

飛頓耐溫馨關懷協會會員謝仁妹表示，從花東來到樟樹地區的阿美族，飛頓耐這個名字象徵大家能夠堅強團結在一起，也確實，協會不但關心弱勢幫忙解決族人的困難，也會辦一些健康活動，而中午共菜則是一人一菜，現在很多原住民長輩三不五時都會來這個據點聚聚，也感謝公所當時願意提供花東新村圖書館做為長輩聚會的場所。

每人準備一道菜，除了肉是買現成煮好的，蔬菜都是把家裡種的菜拿來炒或是他們拿手的涼拌，這天他們很開心汐止區長來，原住民長輩也特地準備了他們最愛也最懷念的菜熱情招待，這一道雨來菇，他們稱為情人的眼淚，從小吃到大。

汐止區長林慶豐表示，很高興來到花東新村的飛頓耐溫馨關懷協會，跟所有的長輩一起共餐閒話家常，長輩很可愛一人準備一道拿手菜，這也很落實新北市政府辦共餐的精神，也很歡迎大家一起來分享彼此的拿手好菜。