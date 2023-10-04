為淡水河做一件事 將捷集團推動米粉寮溪復育計劃

新北市淡水區有一條被稱為『米粉寮溪』的小溪流，過去經常被排放生活污水及污物，導致水質惡化，將捷集團昨(3)日舉辦簽署響應《淡水河公約》活動，承擔起「為淡水河做一件事」的責任，期盼恢復從米粉寮溪到淡水河的美麗和生命力。

活動現場還有許多里長參與，而這些里的位置都是米粉寮溪的流域地點。將捷文創總經理 紀維綺表示，將捷集團在淡水建立滬尾藝文休閒園區，從而發現了這條被污水污染的淡水河支流—『米粉寮溪』，滬尾藝文休閒園區重視綠的存量與永續，將生態復育視為己任，即便該河域不在經發局BOT案的合約範圍內，仍積極推動「米粉寮溪復育計畫」。

新北市議員陳偉杰邀請新北市政府水利局和環境保護局前往米粉寮溪實地勘察後，已請相關單位在兩周內先行清理水道上游垃圾，修剪樹枝和雜草，並在一個月內制定治理方案。

市議員陳偉杰表示，米粉寮溪下游目前主要問題並非工業污染，而是需要公眾共同關注和解決的民生污水排放問題。儘管上游的接管率達85%，但仍有未完成接管的部分，導致汙染問題需要引起重視。經由此計畫持續推動，希望這條曾經被遺忘的『米粉寮溪』，能夠自然復育，除了匯聚生機讓米粉寮溪成為魚蝦蛙蟹的生態樂園，拉近人與自然、人與人的距離，進而能夠讓城市舒活深呼吸。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺呼籲社區一起共同努力，確保這條美麗的溪流能夠持續維護，成為社區的寶貴資源。