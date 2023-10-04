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下里打流感疫苗 汐止信望里老人接種免奔波

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止衛生所前往信望里，讓行動不便的老人家，不但可以就近，還能有更舒適接種流感疫苗的空間。 圖／觀天下有線電視提供
汐止衛生所前往信望里，讓行動不便的老人家，不但可以就近，還能有更舒適接種流感疫苗的空間。 圖／觀天下有線電視提供

流感疫苗已經開始施打，汐止衛生所的下里行程今(4)日前往信望里，當天不少老人家一大早就等候要打預防針，比較不一樣的是，往年都只能利用里長家前面的騎樓，很克難，今年汐止長老教會敦親睦鄰出借場地，讓行動不便的老人家，不但可以就近，還能有更舒適接種流感疫苗的空間。

汐止中正路上的汐止長老教會一樓，一大早，己經有不少老人家等候要打流感疫苗，不過，今年不但有冷氣吹，還有舒適的椅子可以坐，流感疫苗開打，汐止衛生所特地安排下里，利用早上時間為信望里的老人家，就近施打流感疫苗，貼心的服務，長輩們直說，很方便。

信望里長楊順德全程在場，除了自己接種流感疫苗之外，並且協助老人家排隊等候，還送上一杯茶，貼心的動作，里民們很肯定，值得一提的是，今年場地好舒適，里長說往年都是利用里長家外頭的騎樓，顯的克難，後來又改到活動中心，而今年汐止長老教會，很願意敦親睦鄰，出借場地。

信望里長楊順德表示，今天一大早七點多就有2、30位長輩來等，真的很踴躍，首先感謝長老教會出借這麼好的場地，因為，之前在里辦公處，像今天下雨就很不方便，而活動中心又在整修，有長老教會的空間，讓長輩方便接種疫苗，另外，也很感謝汐止衛生所及診所醫護人員。

流感疫苗 汐止 衛生所

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