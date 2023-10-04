跟上亞運熱潮 瑞芳三對三籃球賽小學生好熱血

受到新冠疫情影響而停辦三年的瑞芳分區三對三籃球對抗賽，今(4)日又再度舉辦，來自東北角四區的小學生，集結在瑞芳國小活動中心一起以球會友，互相切磋，正好近期亞運台灣在三對三籃球賽拿下金牌，搭上這股熱潮，師生在這次球賽也顯得特別熱血。

今天在瑞芳國小活動中心，充滿熱血與活力，時隔三年再度舉辦的瑞芳分區三對三籃球對抗賽，吸引東北角地區共十所學校報名參加，因報名人數太踴躍，有些學校甚至還提前進行校內選拔，最後選出校內冠軍來參加。

主辦學校瑞濱國小校長李瑩映說，東北角地區的學校學生人數都不多，因此藉由每年跨校的校際交流活動，讓學生可以彼此學習切磋球技，今年剛好亞運期間，也讓小朋友特別對於運動充滿熱血。

提供場地的瑞芳國小校長鄭益堯說，各校師生都很熱情參與這次籃球賽，希望透過球賽讓學生之間互相交流，凝聚各校情誼，長久來看也希望培養孩子有良好的運動習慣，從中也可挖掘有天分的學生，將來朝向更專業的目標邁進。