北市公費流感接種 衛生局：商討合適地點

台北市公費流感疫苗開打，這次採購73萬1290劑並分為二階段施打，不過，近日碰到小犬颱風挾帶風雨，造成長輩冒雨外出打疫苗狀況。松山區代理區長施淑梨說，針對雨天備案狀況，會再與里長討論，是否更換到室內或裝設棚架等。北市衛生局說，接種時間達一個月，建議民眾若天候不佳，可以擇日施打。

松山區莊敬里長周政諭表示，由於原先高架橋下的里活動中心在整修，所以只能選擇室外空間作為施打點，今天上午65歲以上民眾已施打完畢，希望在下一波的55歲以上民眾施打，市府能提供棚架等遮蔽物給民眾。

施淑梨表示，疫苗接種設站的設立，都會先與里長討論地點及時間，多半是沿用過往里民習慣場地，針對這次雨天備案狀況，後續會和里長商討合適地點。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美說，今年539場社區接種站多在室內，同時也與378間合約醫療院所合作，接種時間長達一個月，建議年邁民眾若氣候不佳，可以則日再行施打，這次也會調整室內外排隊等動線，避免讓民眾風吹淋雨。