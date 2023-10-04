新北社工缺額創新高 社會局盼增實習生、助理

全台社工人力短缺，新北市議員黃淑君今質詢指出，新北市2023年預計進用451人，卻只用了310人，缺額141創近4年新高，人數不足影響服務與品質，導致惡性循環。社會局長李美珍表示，已針對社工進用舉行會議，希望能增加實習生、社工助理，並把需求反映給中央。

黃淑君說，社會安全網2020年至2022年度核定進用社工人數，分別為341人、330人及399人，但是實際進用人數僅有227人、260人及335人，各年度社工人數缺額為114人、70人及64人。

但她發現，2023年預計進用社工人數為451人，但截至6月底僅進用310人，缺額來到史上最高141人，顯示社工人數長期不足。

黃淑君表示，社工人員的缺乏，導致現場服務件數超過負擔，影響服務及工作品質，不斷的惡性循環下，導致離職率居高不下，全市14處社福中心，就有8處服務件數超過全市平均，板橋兩處社福中心雙雙上榜，要求新北市副市長朱惕之兩周內完成相關檢討報告。

朱惕之表示，現在的社工缺額是上半年執行情形，下半年市府還有很大的努力空間，社工人力短缺是全國性議題，希望把好的社工留在新北為新北服務。

李美珍強調，社工進用社會局擺在最重要位子，希望增加社工實習生與助理，有反映給中央。

黃淑君認為，新北市預算年年增高，明年度更是來到史上最高2131億元，民脂民膏，希望預算能務實的執行，落實地方建設，提升市民生活品質。