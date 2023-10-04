林口媒體園區變社宅 地方連署破1.3萬份要中央說清楚

內政部營建署預計將2.7公頃林口國際影視園區收回建社會住宅，引發地方議論。國民黨新北市議員蔡淑君發起連署，一周收到1萬3000份連署書「贊成維持招商規畫」，她今天將連署書帶到議會送交新北市副市長朱惕之，朱允諾會把連署意見反映給中央，在變更成社宅前，要舉辦說明會跟地方溝通清楚。

蔡淑君今議會質詢時指出，他們不是擔心中央蓋社會住宅，而是林口會有現今舒適的環境，就是因為城市設計都是按照都市計畫來走，中央要在這塊產業園區用地蓋社宅，違反都市計畫，她才會發起連署，捍衛林口人的權益。

蔡淑君強調，這1萬3000多份連署書雖然不能完全代表13萬林口人的聲音，但至少要讓營建署知道，要蓋社會住宅，就該走合法的都市計畫變更程序，並且在地方舉行說明，解答民眾的疑惑。

朱惕之表示，這塊地原本是產業專區，若變更使用要回到都市計畫程序，還要考量城市關鍵基礎建設、相關配套等，這部分有這麼多人連署，會把連署意見反映給中央，也有必要辦說明會，跟地方溝通。