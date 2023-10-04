北市率先普查人行道 學者：建圖資第一步落實淨空才重要

為洗刷行人地獄汙名，台北市長蔣萬安三年內，要完成台北市道路、人行道普查，並建立完整道路、人行道3Ｄ圖資，以紅、黃、綠等顏色標註道路及人行道品質，並且改善人行通行空間，消基會交通委員會召集人李克聰認為，這是一個好的資料彙整，不過彙整到資料後，還是要針對缺乏人行道的部分，如實興建人行道，並且逐一拆除占用人行道的障礙物，讓人行道寬度符合規定，建立3D圖資只是第一步，接下來才最重要。

李克聰也提到，過去思維，許多公共設施都要塞在人行道上，這部分的確是都市設計的缺失，人行道上不應該擺東西，包括公共自行車等，建議應該先從完整法規開始，要逐漸清除人行道上面的障礙物，並且研擬具體方案。

李提到，台北市要率先道路、人行道普查，並且建立3D圖資，先做資料的彙整，看看人行道布設現況，哪些道路還沒有人行道等，這的確是一個好的彙整，但後續才更重要，就是彙整到資料之後，要針對缺乏人行道的部分，如實興建人行道，並且逐一拆除台電變電箱等占用人行道的設施。