大直案促北市便利查建築工地進度 「建築資訊e點通」即起上線

北市大直坍塌案，因建案施工不當釀鄰房下陷傾斜的工安意外，使得許多民眾關心住家附近工地施工進度，是否屬於地下室開挖階段。台北市建管處指出，「台北市建管業務e辦網」只能單筆查詢工地進度，如今「建築資訊e點通」系統新功能上線，即日起全市工地會顯示在地圖上，方便民眾查詢。

建管處表示，為方便民眾了解北市建築工地施工進度，在「建築資訊e點通」系統的進階圖層，新增「施工進度」查詢功能，方便民眾在既有建物套繪圖上，查詢建築工地施工進度。

建管處說，只要在系統輸入門牌號碼，同時開啟基本圖層中建物套繪圖及進階圖層中施工進度，即可查詢周邊建築工地位置及目前施工進度。建管處未來每月公布地下室開挖階段工地檢查清冊時，也會同時檢附每案地理資訊E點通連結，民眾只要點選即可立即定位該建築工地位置並查詢施工進度。