獨／設計展即將登場直擊新美館現況 拚開展前改善缺失

新北市美術館斥資27億興建，即將在明天正式開幕，後天上午11點台灣設計展登場，即開放民眾進場。

記者直擊，新北美術館目前仍有1樓排水不良、室外草皮積水、未安裝滅火器及逃生照明燈等多項缺失。新工處回應，今天正在做開展前最後準備，將在開幕前改善完成，做到盡善盡美。

耗資27億、歷經多年興建的新北市美術館，在今年9月拿到使用執照，記者今天直擊美術館，發現目前仍有一些缺失待改善，其中美術館室內消防栓部分缺乏無明顯字樣，外部美觀隔板未安裝應有警示燈，應該掛手持式滅火器的位置，目前還沒掛上滅火器。

依據中央法規「室內消防栓依各類場所消防安全設備設置標準」第35條，明定箱面有明顯而不易脫落的消防栓字樣，每字在20平方公分以上。新北市消防局火災預防科長林登港說，許多建築為美學設計，另有函釋相關辦法因應。

新北市勞檢處長林澤州說，拿到使用執照的建物做室內裝修，工人一樣需要配戴安全帽及安全繩，否則可依職安法依法開罰3至30萬元。

新北市新工處副總工程司許日耀表示，相關缺失新工處正在全力改善，也會在開放民眾進場前做好所有消防安全設備，務必使民眾安全受到保障，做到盡善盡美。