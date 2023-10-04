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U-Sport第二波點數登記踴躍 完成12次運動可抽好禮
北市「U-Sport樂運動計畫」上月30日正式上路，首波共有7322人符合資格獲得限量2萬份的1500U運動點數，前天開放第二波登記申請，副市長林奕華今天也特別前往內湖運動中心健身房體驗，她表示，第二波開始至今已有3000多位民眾登記，市府也會加強宣傳希望盼能讓運動人口成長，試辦期間只要完成12次運動的民眾，還有機會抽中限量好禮。
林奕華表示，U-Sport計畫主要是希望更多市民朋友加入運動行列，今年先已12個運動中心開放試辦，明年上路後也會規畫能否將民間私人運動場所納入，讓運動人口增加。
林奕華表示，第二波從前天開放至今共吸引3000多人登記，面對第一波登記人數僅4成不如預期，她坦言，確實因U-Sport計畫公布當晚就發生大直民宅塌陷事件，市府還是先已救災為主，沒有做很廣泛宣傳，第二波登記一定會在加強宣傳，包含國慶市府活動前往設攤、社群宣傳，精準鎖定客群用戶。
體育局表示，第二波宣傳活動已於臉書台北運動吧粉絲團發布，10/2日上午10點至10/15日下午2點止，可使用台北通APP或利用市民服務大平台登記，即有機會獲得1500U幣運動點或5U樂集點，此外民眾只要在臉書留言區按讚並留言標註3位朋友，即有機會抽到超商禮券100元禮金，限量200份，兌完為止。
體育局說，今年試辦活動3個月期間內，凡完成12次運動的民眾，即可額外獲得60U幣運動點還可參加抽獎活動，獎品包含自行車、Switch、Apple Watch等多項好禮，總價值多達30萬元。
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