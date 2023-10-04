撇行人地獄 蔣萬安拍板普查人行道道路、首創打造3D圖資

洗刷行人地獄汙名，並避免爛路多，台北市長蔣萬安本周市政會議裁示，台北市三年內要完成道路、人行道普查，並花5725萬建立完整道路、人行道3D圖資，以紅、黃、綠等顏色標註道路及人行道品質，例如紅色就代表道路路況差，將列入道路更新期程。人行道也會3D標示出變電箱、電線桿等障礙物，透過跨局處研議，逐一淨空人行道，這也將是全國第一個針對全市道路、人行道普查，並建立3D圖資的縣市。

有鑑於前市長郝龍斌任內、98至103年的路平專案完成後，現在台北市許多路段將逐一超過6至8年的使用年限，市長蔣萬安上任後，除恢復擴大編列路平預算，明年度將編列26億路平經費，蔣萬安也在市政會議拍板，為提前預防道路損壞，市府將進行三年的大規模道路、人行道普查，並建立3D圖資，今年度預算為1275萬元、明後年則將各編列2000萬元。

台北市新工處長林昆虎表示，台北市的道路3D圖資會以人工、及立體環景鋪面檢測車逐路巡查，透過感測模組、定位定向模組，自動化辨識道路品質，今年已在中山區試辦，明年鎖定中山、大同區，當巡檢發現道路有老化狀況，不用等到路面破損，就可以先排期程路平維護，不僅可以讓道路品質優化，也可以在民眾抱怨前先維護，避免民怨，更因道路還沒損壞就維護，也可以減少市政經費。

另外，人行道部分，北市府將針對全市人行道寬度、障礙物等全面，針對淨寬夠不夠等評量，以紅、黃、綠等色塊辨識，針對障礙物多的人行道，也會提出遷移、引導、及拓寬的改善方案，由跨局處討論改善。

林昆虎表示，目前人行道普查，已經陸續完成民權、民生、南京、市民大道等路段，例如針對人行道各街廓沒有對齊部分，也清查出民權有12處、民生16處、南京16處、市民大道14處，後續都會研議改善方案，至於30米以上道路旁人行道，目前普查99%路段通行狀況良好。

蔣萬安裁示，台北市從103年完成路平專案後到現在，路面已經達到使用期限，加上極端氣候、路面老化，台北市有許多相關後續要處理，除針對老舊路面更新提出具體期程，另外針對致災性孔洞也加強巡檢，並提整體方案，讓人民安心。

蔣萬安表示，北市府將全面改善台北市道路，並且三年完成人行空間普查，除加強巡檢人力，缺失也要及時改善，同時也要確認標線清楚，並持續辦理道路的維護及預防性巡檢，並視需要擴大性辦理，至於工務單位進行路面銑鋪改善工程時，也要注意噪音防範。