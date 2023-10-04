聽新聞
test
0:00 / 0:00
小犬颱風來勢洶洶 新北大漢溪左岸開放紅黃線停車
小犬颱風來勢洶洶，引發關注，新北廣大高灘地平時提供通行及停車功能，現由於安全問題，新北高灘處宣布大漢溪左岸水門只出不進，周邊從重新橋下至21號越堤道間也開放紅黃線停車；市府也呼籲，民眾切勿前往危險地帶，若不聽勸阻將開罰。
高灘處說明，因應小犬來襲，考量上游水庫已開始調節性放水，如降雨加劇，可能加大水庫洩洪，大漢溪左岸重新橋下至21號越堤道間之停車場及路邊停車格，自今上午管制只出不進，並開始強制拖吊，請民眾配合車輛移置作業。
高灘處表示，目前也開放大漢溪左岸（重新橋至21越堤道）水門周邊部分道路紅黃線停車。市府呼籲民眾不要前往山域、水域活動及前往海邊觀浪，為保護民眾生命、財產安全或防止災害，若民眾仍不聽勸阻，將強制開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言