小犬颱風來勢洶洶 新北大漢溪左岸開放紅黃線停車

小犬颱風來勢洶洶，引發關注，新北廣大高灘地平時提供通行及停車功能，現由於安全問題，新北高灘處宣布大漢溪左岸水門只出不進，周邊從重新橋下至21號越堤道間也開放紅黃線停車；市府也呼籲，民眾切勿前往危險地帶，若不聽勸阻將開罰。

高灘處說明，因應小犬來襲，考量上游水庫已開始調節性放水，如降雨加劇，可能加大水庫洩洪，大漢溪左岸重新橋下至21號越堤道間之停車場及路邊停車格，自今上午管制只出不進，並開始強制拖吊，請民眾配合車輛移置作業。

高灘處表示，目前也開放大漢溪左岸（重新橋至21越堤道）水門周邊部分道路紅黃線停車。市府呼籲民眾不要前往山域、水域活動及前往海邊觀浪，為保護民眾生命、財產安全或防止災害，若民眾仍不聽勸阻，將強制開罰。