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里長租帳篷 長輩冒雨打疫苗...議員批「還沒打先感冒」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
秦慧珠認為，這幾天颱風雨勢只會大，建議台北市府趕緊尋覓合適接種地點。圖／台北市議員秦慧珠提供
秦慧珠認為，這幾天颱風雨勢只會大，建議台北市府趕緊尋覓合適接種地點。圖／台北市議員秦慧珠提供

公費流感疫苗開打，碰上小犬颱風來襲，台北市議員秦慧珠今早走訪各里施打點，發現一處位在戶外公園的接種站，市府竟沒有提供帳篷，里長得自掏腰包租借，無獨有偶，即便施打站在室內，但空間較小，長輩們得在門口吹風淋雨排隊，「還沒打疫苗就先感冒。」北市衛生局表示，健康中心會與區公所、里長溝通，尋找更適合的施打地點。

秦慧珠表示，松山區莊敬里原本於高架橋下的里活動中心正在整修，要三年後才能完成，全里沒有一處室內施打點，只能利用公園打疫苗，但是現場只有一個里長自行花6000元搭的小帳篷，完全不夠民眾遮雨。「很多長輩只能擠在邊緣躲雨，更可憐的是坐輪椅民眾、需要攙扶的長輩，難免都會淋到雨。」她也看到副區長鏡片上都是水滴，協助引導民眾。

此外，中華里、鵬程里雖然有室內活動中心，但是空間擁擠，很多長輩同樣得在外頭濕漉漉地等候叫號。

秦慧珠不解，市府昨天已開設颱風應變中心，今天早上還提升為三級開設，市府為何沒有想到全台北市65歲以上長者施打疫苗，也要列入應變中心考慮？尤其長輩是流感高危險族群，市府連帳篷都不搭，難道要長輩冒著風雨打疫苗。

她說，松山信義區從早到晚有5個里正在施打疫苗，明天、後天也有6個里進行施打，如果這幾天沒有放颱風假，施打站依舊開設，市府應該要趕緊思考、處理應變措施，「越怕感冒的才會來施打，結果吹風淋雨還沒打疫苗就先感冒。」

台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，站點設立是與區公所、里長協調，健康中心主要是媒合相關醫護人力和診所，如果里辦公室有遇到問題，也能和衛生局提出，會請健康中心媒合調整到適當地點。

秦慧珠批評，這次接種對象為65歲以上高風險長輩，還得要他們冒著風雨，還沒施打疫苗就先感冒。圖／台北市議員秦慧珠提供
秦慧珠批評，這次接種對象為65歲以上高風險長輩，還得要他們冒著風雨，還沒施打疫苗就先感冒。圖／台北市議員秦慧珠提供
台北市議員秦慧珠發現，前來打疫苗的長輩得在狹小的帳篷，淋著雨等待叫號。圖／台北市議員秦慧珠提供
台北市議員秦慧珠發現，前來打疫苗的長輩得在狹小的帳篷，淋著雨等待叫號。圖／台北市議員秦慧珠提供

流感疫苗 長輩 北市 議員

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