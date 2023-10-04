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颱風小犬襲台 北市府中午關閉淡水河沿線水門

中央社／ 台北4日電

北市水利處今天表示，颱風小犬將影響北台灣，且上游水庫可能進行放水，中午12時起關閉淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋以下越堤坡道（百齡左右岸）。

依中央氣象署觀測，今天上午8時颱風小犬的中心位置在北緯22.1度，東經123.6度，即在鵝鑾鼻的東方約280公里海面上，以每小時11公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺，7級風平均暴風半徑250公里。

北市水利工程處發布新聞資料表示，颱風小犬即將影響北台灣地區，且上游水庫可能進行放水，將造成北市河川水位上漲，可能漫淹到高灘地。

水利處指出，中午12時起開始關閉淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋以下越堤坡道（百齡左右岸），呼籲市民遠離河川區域，確保生命財產安全。

北市府上午發布訊息表示，交通局執行小犬颱風滯留疏散水門堤外汽機車拖吊勤務，從3日晚上9時至今天零時30分止執行拖吊作業，堤外車輛均已拖吊完畢，拖吊移置汽車93輛、大型重機1輛及機車63輛，共157輛。

北市府指出，因應水利處未把只出不進疏散水門關閉（淡6至新3-2號疏散門），上午仍由台北市警察局大同、萬華、士林分局派員站崗並持續管制。

北市 小犬颱風 淡水河

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