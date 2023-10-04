樹林柑園逢大雨必淹 議員促市府接手管理灌溉溝渠

極端氣候頻傳，新北近幾個月午後大雨，都造成部分地區積淹水。民進黨新北市議員廖宜琨指出，樹林柑園地區在這幾次大雨中，都出現淹水超過30分鐘情形，柑園地區多靠灌溉溝渠排水，水利局卻把溝渠維護推給農田水利署，最後苦的還是當地居民。新北市水利局表示，既有灌溉排水系統維護仍屬農田水利署，但只要有排水需求，市府都會協助處理，公所也會依排水需求納入年度巡檢工作，市府將視個案狀況研議改善方案，持續觀察設施排水成效。

新北市柑園地區有許多灌溉用溝渠，每逢大雨來襲，也肩負市區排水功能需求。不過廖宜琨指出，近期大雨不斷，每逢大雨，柑園地區就會大淹水，雨停了民宅周邊還在淹，水排不出區，根本原因就是這些溝渠維護不力。

廖宜琨說，他向水利局尋求解方，卻得到溝渠是農田水利署的權責，但這些溝渠某種程度是灌溉、排水共用，既然有排水性問題，市府水利局就應該要協助解決，不能互踢皮球，讓居民飽受淹水之苦。

新北市水利局指出，柑園地區非都市計畫區範圍，目前這些灌溉排水系統仍有灌溉需求，且兼做周邊土地排水使用。

水利局長宋德仁說，在6月24日30分鐘下了48.5mm雨量，8月20日60分鐘下了108.5mm雨量，9月6日60分鐘也下了94.5mm，這幾次積淹水案件，主因是大雨來的又急又快，雨量皆超過設施保護標準。

宋德仁說，其餘道路積水案件皆低於10公分，大雨減緩至現場確認皆已無積水情形，為確保排水設施無淤積或遭阻礙情形，大雨過後即完成各積水路段排水設施檢查。

宋德仁說，既有灌溉排水系統維護仍屬農田水利署，公所依排水需求納入年度巡檢工作中，大雨過後即完成各積水路段排水設施檢查，且將視個案狀況研議改善方案，並持續觀察設施排水成效；另外側溝則會由環保局協助清淤。

宋德仁強調，市府跟公所每3個月都會開一次會，只要地方有緊急需求，都會協助處理，彼此溝通上沒有問題。