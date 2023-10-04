新北發生多起虎頭蜂螫事件 封閉13條登山步道

今年入秋發生多起蜂螫事件，新北市動保處指出，秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，蜂群體型會增大、警戒性提高變得更加兇猛，已暫時封閉13條步道，民眾應避免於秋季9月至11月登山，若在外登山，應待在登山步道上活動，切勿離開步道範圍進入密林或小徑活動。

動保處表示，瑞芳區四腳亭案件及石門青山瀑布雖已摘除，為避免蜂群未離去產生蜂螫危險，仍會封鎖登山路線，並請各登山協會、區公所、轄管理登山步道相關單位，向民眾宣導避免前往人煙罕至叢林區，加強山林步道巡查。

每年夏秋為虎頭蜂活動高峰期，尤其秋季虎頭蜂群攻擊性最高，動保處，秋季期間勿前往無人維管場域、人煙罕至的叢林區、野生動植物棲息地，勿再前往已封鎖區域內驚擾蜂群，且部分虎頭蜂的螫針能重反覆攻擊，並不會像一般蜜蜂螫完人後自己也會死亡，危險性尤高。

國立中興大學昆蟲學系副教授吳明城建議，看到虎頭蜂盤旋應盡快離開，切勿驅趕攻擊，避免引來更多蜂群。戶外運動建議穿著淺色衣物。在戶外活動中，謹慎觀察周圍環境，特別是樹上、草叢和樹叢中是否有蜂巢或虎頭蜂的跡象，如果發現疑似球狀的物體掛在樹上或在植被中，或聽到嗡嗡聲響應盡快遠離。

如不幸被虎頭蜂螫傷，應儘快離開受到攻擊的區域。到達相對安全的地方後，應使用水清洗螫傷處，洗去攻擊蜂留下的費洛蒙，減少游離蜂再次螫傷的風險。

動保處強調，捕蜂是一項具有高風險性質的工作，為確保安全，民眾勿嘗試自行移除蜂巢。如果需要動物救援或有移除蜂巢需求，可撥打新北市動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。