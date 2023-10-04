北市新增2登革熱本土病例 曾赴台南新北活動

台北市衛生局今天表示，新增2例登革熱本土確定病例，分別為內湖區20多歲男性及萬華區60多歲男性，2人分別有台南市及新北市八里筍園活動史。

北市衛生局發布新聞資料指出，北市在9月27日至10月3日新增2例登革熱本土確定病例，分別為內湖區20多歲及萬華區60多歲男性，先後於9月21日及25日出現頭痛、發燒、眼窩痛、紅疹等症狀，就醫通報後，分別於9月27日及29日確診，同住家人共4名皆無症狀。

衛生局表示，北市內湖區及萬華區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

衛生局統計截至10月2日，北市累計49例登革熱確定病例，其中境外移入31例，本土病例18例分佈於9個行政區，包含文山區5例、北投區及中山區各3例、萬華區2例，內湖區、松山區、南港區、大同區跟士林區各有1例。

衛生局指出，颱風將至各地降雨頻繁，民眾務必在颱風前加強病媒蚊孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」清除室內外堆置廢棄容器、雜物、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等；颱風過後，應再加強環境巡檢，並進行積水清除、容器減量。

衛生局表示，國慶連假期民眾外出活動或旅遊時，應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露部位要塗抹政府機關核可防蚊液。

衛生局指出，若民眾有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。