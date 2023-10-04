快訊

國中生染髮被收9800元！媽氣炸「把我女兒當盤子」 沙龍澄清還原經過

美眾院議長麥卡錫被狼狽趕下台 暴露美國政治高度對立病灶

拱韓國瑜扮在野「桶箍」！韓粉發1015凱道集結令 歡迎侯柯郭到場

北市新增2登革熱本土病例 曾赴台南新北活動

中央社／ 台北4日電

台北市衛生局今天表示，新增2例登革熱本土確定病例，分別為內湖區20多歲男性及萬華區60多歲男性，2人分別有台南市及新北市八里筍園活動史。

北市衛生局發布新聞資料指出，北市在9月27日至10月3日新增2例登革熱本土確定病例，分別為內湖區20多歲及萬華區60多歲男性，先後於9月21日及25日出現頭痛、發燒、眼窩痛、紅疹等症狀，就醫通報後，分別於9月27日及29日確診，同住家人共4名皆無症狀。

衛生局表示，北市內湖區及萬華區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

衛生局統計截至10月2日，北市累計49例登革熱確定病例，其中境外移入31例，本土病例18例分佈於9個行政區，包含文山區5例、北投區及中山區各3例、萬華區2例，內湖區、松山區、南港區、大同區跟士林區各有1例。

衛生局指出，颱風將至各地降雨頻繁，民眾務必在颱風前加強病媒蚊孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」清除室內外堆置廢棄容器、雜物、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等；颱風過後，應再加強環境巡檢，並進行積水清除、容器減量。

衛生局表示，國慶連假期民眾外出活動或旅遊時，應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露部位要塗抹政府機關核可防蚊液。

衛生局指出，若民眾有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

衛生局 登革熱

延伸閱讀

小犬颱風來襲明天能否放假？新北預測風力、雨量出爐

北市8個月來取締酒駕數又升高 處罰同車乘客152人也增加

2023台灣設計展10/6登場！移民故事及新北美術館展區曝

屏東登革熱升溫 確診者足跡多到千禧公園今圍堵式噴藥

相關新聞

第3副市長恐選後再決定遭疑政治算計 北市府：政治解讀沒必要

北市總人口數5月重回250萬大關，市長蔣萬安迄今遲未決定第3位副市長人選。議員質疑，恐是為了緩和藍營內部各方角力，爭取「...

新北發生多起虎頭蜂螫事件 封閉13條登山步道

今年入秋發生多起蜂螫事件，新北市動保處指出，秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，蜂群體型會增大、警戒性提高變得更加兇猛，已暫時封閉...

里長租帳篷 長輩冒雨打疫苗...議員批「還沒打先感冒」

公費流感疫苗開打，碰上小犬颱風來襲，台北市議員秦慧珠今早走訪各里施打點，發現一處位在戶外公園的接種站，市府竟沒有提供帳篷...

小犬恐驚人雨量 李四川視察大直：基泰已設10部抽水機

因應小犬颱風來襲，台北市副市長李四川今天上午也到大直街94巷1弄，視察拆除作業現場的防颱整備情形。李四川表示，這次小犬颱...

樹林柑園逢大雨必淹 議員促市府接手管理灌溉溝渠

極端氣候頻傳，新北近幾個月午後大雨，都造成部分地區積淹水。民進黨新北市議員廖宜琨指出，樹林柑園地區在這幾次大雨中，都出現...

新北青農科技管理有機茶園 讓世界看見台灣

新北市青農蔡旭志兼於其農場設立智慧農業系統，以感測系統掌握田間溫度、濕度等作物生長因子，並輔以自動化澆灌，智慧管理獲新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。