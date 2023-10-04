塭仔圳397公頃容納9萬人 開闢30米寬路疏通新興重劃區

新北市政會議今天上午地政局舉行專案報告，新北市長侯友宜重要政績塭仔圳重劃工程，佔地397公頃超過40%為住宅區，未來預計容納9萬居民，年底即將完工30米寬重要幹道領航路，期提供未來湧入新興重劃區居民暢通道路。

新北地政局長汪禮國今以「永續 創新 地政好行」進行專案報告，針對新泰塭仔圳重劃工程，指出區內首條30米計畫道路、1236公尺已命名為「領航路」，預計年底完工，屆時可串聯新莊與泰山間交通、分擔目前經常塞車的新莊中正路車流。

汪禮國另在專案報告提到，明年新店十四張B單元、新店F+J單元、蘆洲北側，都相繼公告區段徵收或開工，而新泰塭仔圳的領航路，今年底完工後可接通新北大道及中環路，明年可有效打通新泰交通。另重劃區內25米以上計畫道路將納入人本交通規劃，於路口設置行人庇護島、行穿線退縮，兼顧車行順暢與行人安全。

汪禮國說，地政局針對7月1日平均地權條例新制上路制定相應處理機制，預售屋廣告打得越高調地政局稽查動作就越頻繁，嚴防房價惡意炒作。對於新北市20所大專院校、共約12.5萬名莘莘學子，地政局也創全國之先，開辦「學生校外賃居訪視」作業，透過與各校合作，會同警、消等相關單位共同檢視學生賃居地點的消防逃生、門禁管制、租賃契約書內容等，讓學生們租得安心。