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新北泰山區公所邀長輩看「本日公休」陸小芬驚喜現身

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
陸小芬出席放映會，和長輩們分享心情，提到「呷同樣的水米，有著共同的記憶和情感。」圖／新北市社會局提供
陸小芬出席放映會，和長輩們分享心情，提到「呷同樣的水米，有著共同的記憶和情感。」圖／新北市社會局提供

重陽節將屆，新北市泰山區公所邀長輩走進電影院，重溫年輕約會看電影吃爆米花的況味，攜手永佳樂有線電視，3日中午邀泰山區里長、240名長輩前往林口威秀影城，觀賞甫獲得2023台北電影節最佳女主角的電影「本日公休」，飾演片中女主角的藝人陸小芬現身，引起長輩騷動。

陸小芬接下泰山區長鄭淑敏邀聘公益大使的紅彩帶，她大氣地說，「地方有任何公益需求，我一定參加」。

「本日公休」是導演傅天余取材於自身母親阿蕊的故事。阿蕊在台中開設一家男士理髮，終其一生就做好理髮一事，但透過剪刀與吹風機，卻歷盡人間悲歡離合的故事。尤其阿蕊堅持要幫已搬到外地的許牙醫剪髮，卻遭子女嘲笑沒有成本觀念，阿蕊緩緩說出「人生不是這樣計算的…」。在歷經幾番波折之後，阿蕊終於幫許牙醫理剪最後一次頭髮，同時藉由阿蕊對瀕臨彌留的許牙醫對話（其實是自言自語），帶出父母對子女的期許和驕傲，所有親情盡在不言中，讓一旁的子女痛哭流涕。

陸小芬40年前演出黃春明「看海的日子」一炮而紅，此番再飾演阿蕊的故事，演技更爐火純青，尤其在導演刻意特寫理髮鏡頭中，內心戲與表情細膩含蓄、絲絲入扣，令在場觀影的長輩更覺共鳴和讚嘆。陸小芬說，已有20年未再拍戲，這次遇到好劇本、好導演，以及導演母親真實阿蕊的現身說法，讓她覺得，大家都是在這塊土地上「呷同樣的水米，有著共同的記憶和情感，因此要好好疼惜這片土地和人。」

泰山區長鄭淑敏、永佳樂有線電視總經理楊明杰看到長輩開心，直呼「很值得」。在重陽節前夕，能夠陪同長輩一起觀影，看看片中各個角色真摯的演出，有長輩的執著，有年輕一代的觀念和闖蕩，親情與友情的牽絆，在相互激盪中，也展現包容和體恤的可貴，劇情真摯令人動容。

陸小芬大方接下泰山區長鄭淑敏邀聘公益大使的紅彩帶，允諾只要地方有任何公益需求一定會出席。圖／新北市社會局提供
陸小芬大方接下泰山區長鄭淑敏邀聘公益大使的紅彩帶，允諾只要地方有任何公益需求一定會出席。圖／新北市社會局提供
藝人陸小芬飾演劇中人物「阿蕊」經營理髮院，看盡人間悲歡離合故事。圖／新北市社會局提供
藝人陸小芬飾演劇中人物「阿蕊」經營理髮院，看盡人間悲歡離合故事。圖／新北市社會局提供
陸小芬（前排右二）陪新北市泰山區長輩觀看她主演的「本日公休」。圖／新北市社會局提供
陸小芬（前排右二）陪新北市泰山區長輩觀看她主演的「本日公休」。圖／新北市社會局提供
陸小芬展現親和力，她沒有巨星架子，與泰山婆婆媽媽開心合影。圖／新北市社會局提供
陸小芬展現親和力，她沒有巨星架子，與泰山婆婆媽媽開心合影。圖／新北市社會局提供

長輩 電影 重陽節 威秀影城

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