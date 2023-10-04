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秋季限定！台灣欒樹悄悄換裝 新北河濱多處現金色花海

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台灣欒樹妝點大地的金黃色花朵為新北河濱公園換上精緻耀眼的裝扮。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹妝點大地的金黃色花朵為新北河濱公園換上精緻耀眼的裝扮。圖／新北高灘處提供

微涼的初秋時節來到，又是台灣欒樹盛開的季節，新北多處河濱公園已出現大片金黃色花海，包含在土城城林橋下、媽祖田、樹林山佳及關渡大橋一帶的八里左岸，是季節限定的難得景色。

新北高灘處說明，台灣欒樹在新北河濱公園「悄悄地換裝」，濃綠的樹葉枝頭點綴著金黃色花朵，是新北河濱秋季的限定美景；台灣欒樹屬無患子科落葉喬木之台灣特有種植物，具有抗污、根穩、耐旱及抗噪等功能，更是十分優良的行道樹種；因金黃色花朵隨風飄逸落下，恍如黃金雨般景緻，故台灣欒樹又名為「台灣金雨樹」。

高灘處指出，台灣欒樹又稱「四色樹」，一年四季有不同樣貌，春天呈現鮮紅色新芽，入夏而漸漸地轉綠，至初秋時節盛開金黃色花朵，並隨時節更迭，漸漸高掛滿樹的淡紅色果實，冬季則轉為深紅褐色伴隨凋謝的枝葉，繽紛多樣的色彩變化，使得新北河濱公園更具有一番景緻風味。

高灘處長張修銘表示，新北河濱這秋季限定的美景適合民眾拍照打卡、騎乘自行車徜徉，適合賞景的地點包含土城城林橋下河濱公園、土城媽祖田河濱公園、樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道、八里左岸河濱公園（臨關渡大橋）。

大漢溪左岸自行車道柑園至鶯歌段，沿途台灣欒樹盛開中。圖／新北高灘處提供
大漢溪左岸自行車道柑園至鶯歌段，沿途台灣欒樹盛開中。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹金黃色閃閃耀人的花朵高掛枝枒。圖／新北高灘處提供
台灣欒樹金黃色閃閃耀人的花朵高掛枝枒。圖／新北高灘處提供

新北 行道樹

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