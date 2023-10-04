秋季限定！台灣欒樹悄悄換裝 新北河濱多處現金色花海

微涼的初秋時節來到，又是台灣欒樹盛開的季節，新北多處河濱公園已出現大片金黃色花海，包含在土城城林橋下、媽祖田、樹林山佳及關渡大橋一帶的八里左岸，是季節限定的難得景色。

新北高灘處說明，台灣欒樹在新北河濱公園「悄悄地換裝」，濃綠的樹葉枝頭點綴著金黃色花朵，是新北河濱秋季的限定美景；台灣欒樹屬無患子科落葉喬木之台灣特有種植物，具有抗污、根穩、耐旱及抗噪等功能，更是十分優良的行道樹種；因金黃色花朵隨風飄逸落下，恍如黃金雨般景緻，故台灣欒樹又名為「台灣金雨樹」。

高灘處指出，台灣欒樹又稱「四色樹」，一年四季有不同樣貌，春天呈現鮮紅色新芽，入夏而漸漸地轉綠，至初秋時節盛開金黃色花朵，並隨時節更迭，漸漸高掛滿樹的淡紅色果實，冬季則轉為深紅褐色伴隨凋謝的枝葉，繽紛多樣的色彩變化，使得新北河濱公園更具有一番景緻風味。

高灘處長張修銘表示，新北河濱這秋季限定的美景適合民眾拍照打卡、騎乘自行車徜徉，適合賞景的地點包含土城城林橋下河濱公園、土城媽祖田河濱公園、樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道、八里左岸河濱公園（臨關渡大橋）。