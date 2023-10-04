聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北健保補助 滿55歲原民納入

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市擴大新北市原住民健保補助，從明年起凡設籍新北市滿一年、年滿55歲的原住民即能獲得健保補助。報系資料照片
新北市擴大新北市原住民健保補助，從明年起凡設籍新北市滿一年、年滿55歲的原住民即能獲得健保補助。報系資料照片

新北市政府為落實健康及高齡友善城市願景，代理市長劉和然昨宣布，將擴大對新北市原住民健保補助，自2024年起凡設籍新北市滿1年、年滿55歲的原住民即能獲健保補助，每人每年可領3324元至9912元補助，估計有6千多人受惠。

社會局長李美珍表示，為保障原住民身心健康及福祉，年滿55歲至64歲原住民長輩，其中投保在第3、6類且綜所稅5%以下，市府全額補助每年最高至9912元，由市府逕繳保費至健保署；其餘為部分補助者，會寄發通知函，補助金額為每年3324元至7740元不等。

新北市原住民年滿55歲即享有假牙補助，2022年起可領取敬老悠遊卡，提供每月480點搭乘雙北公車、捷運及台鐵等福利，今年更擴大納入獨居長輩關懷行列。

市議員蘇錦雄說，很樂見有新的福利政策，嘉惠更多原住民，接近選舉，推出的時機點有些敏感，也希望市府可以協助原民居住地問題，部分族人住在有危險性的工寮，若市府可協助找尋適合的居住地供遷移，將提升弱勢原住民生活品質。

原住民 健保

延伸閱讀

滿55歲原住民設籍新北1年 健保補助每年最高可領9912元

傳家長拒高端不讓孩子打流感疫苗 新北：今打的是東洋

新北議會大戰未歇！無黨議員想質詢 綠營搶過資料嗆：打我啊

議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠把議場當秀場

相關新聞

新北社宅租金分級 議員：太粗略

新北市社會住宅租金分級明年1月上路，市議員彭佳芸昨質詢指，新北租金只分為低於最低收入標準1倍、1.5、2.5、3.5倍4...

整宅、海砂屋都更 北市容獎最高100％

台北至少有5千多戶亟需重建的海砂屋及1萬多戶整建住宅，台北市長蔣萬安昨再宣布都更新政，宣布加碼「2箭」，針對整宅、海砂屋...

台北時裝周 3大商圈串連展出

2023台北時裝周系列活動登場，此次串連信義區、東區、南西三大商圈，開設限定快閃店、東區SOGO百貨也集合台灣設計師品牌...

北市聯醫 安寧照護擬加入狗醫師

台北榮總有全台第一隻駐點安寧病房的輔助治療犬「Oba」，宜蘭羅東聖母醫院今年也有「Jungle」加入安寧照護行列。北市議...

新北健保補助 滿55歲原民納入

新北市政府為落實健康及高齡友善城市願景，代理市長劉和然昨宣布，將擴大對新北市原住民健保補助，自2024年起凡設籍新北市滿...

新北土石方收容場如小山丘！附近住戶飽受揚塵危害 更怕泥流

新北市萬里區中福路旁有處土石方收容場，已堆置大量土石，附近居民抱怨風大一點時，揚塵會吹進屋內，更擔心下雨會有泥流危害。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。