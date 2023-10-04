新北健保補助 滿55歲原民納入

新北市政府為落實健康及高齡友善城市願景，代理市長劉和然昨宣布，將擴大對新北市原住民健保補助，自2024年起凡設籍新北市滿1年、年滿55歲的原住民即能獲健保補助，每人每年可領3324元至9912元補助，估計有6千多人受惠。

社會局長李美珍表示，為保障原住民身心健康及福祉，年滿55歲至64歲原住民長輩，其中投保在第3、6類且綜所稅5%以下，市府全額補助每年最高至9912元，由市府逕繳保費至健保署；其餘為部分補助者，會寄發通知函，補助金額為每年3324元至7740元不等。

新北市原住民年滿55歲即享有假牙補助，2022年起可領取敬老悠遊卡，提供每月480點搭乘雙北公車、捷運及台鐵等福利，今年更擴大納入獨居長輩關懷行列。

市議員蘇錦雄說，很樂見有新的福利政策，嘉惠更多原住民，接近選舉，推出的時機點有些敏感，也希望市府可以協助原民居住地問題，部分族人住在有危險性的工寮，若市府可協助找尋適合的居住地供遷移，將提升弱勢原住民生活品質。