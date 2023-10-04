新北社宅租金分級 議員：太粗略

新北市社會住宅租金分級明年1月上路，市議員彭佳芸昨質詢指，新北租金只分為低於最低收入標準1倍、1.5、2.5、3.5倍4種級距，北市分9級，桃園也有6級，級距太少難滿足不同族群需求。城鄉局長黃國峰回應，北市除收入還加上房型，才會細分成9種；桃園還有0.5、2倍兩種，中央發現各縣市制度不同，研擬協助整合，整合前會先依地方規定先行。

新北社宅現行租金行情是以身分區別，一般戶租金是市價8折，優先戶是市價64折，常發生租金因周邊行情過高，導致社宅租金也偏高，明年起將施行新的租金分級制。

城鄉局指出，新的4種等級分別是，家庭成員每人每月平均所得低於新北市最低生活費收入標準1倍、1.5倍、2.5倍、3.5倍4種，以新北市最低生活費1萬6千元，也就是家戶每人每月收入1萬6000元、2萬4000元、4萬元與5.6萬元4種，收入愈低者，所需負擔愈低，大概是市價的3至5折。全案已在8月公告，預計在明年1月後招租或續租案件開始施行。

彭佳芸指出，身分級距分得愈細緻，可以讓收入不同的市民更貼切依負擔能力承租社宅，新制還沒上路，希望市府執行上更細膩，讓市民有更多適合自己收入的級距。

彭佳芸也關心新北社宅提供給長者居住到終老的政策，是否會因數量不夠，排擠青年居住社宅機會；黃國峰強調，社宅會持續興建，青年會導向包租代管方式，新北社宅已興建完成4000多戶，明年上升到7000多戶，逐年擴充社宅量能。

市議員李翁月娥認為，蓋社宅立意良善，再怎麼蓋仍無法滿足所有人，很多人還是抽不到；她認為，應該著重在租金補貼，或是針對年收入低於某個程度的青年直接補貼育兒、教育費用，市民敢生，才能解決少子化困境。