台北時裝周 3大商圈串連展出

2023台北時裝周系列活動登場，此次串連信義區、東區、南西三大商圈，開設限定快閃店、東區SOGO百貨也集合台灣設計師品牌選品店，周末限定街拍、時尚街頭秀，10月22日的閉幕大秀則選在松菸大道登場。北市副市長林奕華昨穿上設計師服飾，呼應「多元共融」主題，鼓勵市民展現自我獨特價值。

林奕華和文化局長蔡詩萍昨穿Story Wear與AllenKo3設計師品牌服裝亮相，表達對時尚產業支持。林奕華說，這次以文化部、經濟部共同整合、合作，打造台北成為時尚產業重鎮，近年看見成果，台灣設計師創新展現也與國際接軌。

林奕華說，10月22日的閉幕大秀，首度挑戰於松菸大道上舉行，地點原為松山菸廠大門入口處，象徵場域啟動迎接未來大巨蛋與松山文創園區設計與運動的多元發展性，體現的不只是創新，更代表著永續價值。

文化局表示，即起到29日的台北時裝周活動，串連三大商圈，讓市民近距離接觸時尚產業，精選潮流服飾、質感餐飲等50間人氣品牌響應，同時也推出限定街拍、街區新聲、快閃秀等周末活動，活動期間於SOGO復興館5樓展示銷售30多位台灣設計師的作品，從服飾、配件到包包一應俱全。

針對時尚產業的國際論壇於10月16日松菸誠品舉行，從多元面向探討時尚發展，聚焦多元共融議題、AI發展趨勢及國際時裝周經驗分享，邀到首爾時尚策展人兼作家的金弘基來台分享。