整宅、海砂屋都更 北市容獎最高100％

台北至少有5千多戶亟需重建的海砂屋及1萬多戶整建住宅，台北市長蔣萬安昨再宣布都更新政，宣布加碼「2箭」，針對整宅、海砂屋及耐震力不足等明顯危害建物，市府給容積獎勵最高可達100%，並評估第一案可望能讓「大安籠屋」信維整宅加速推動，藍綠議員認為，應持續祭更多誘因，讓民眾更願意整合。

蔣萬安今年3月推都更5箭，其中「7599」專案半年左右已有10案申請，蔣萬安昨說，當時目標是一年10案申請，現在已超過當時設定目標，會繼續努力。

蔣萬安昨推「5+2箭」是針對防災型都更、整宅專案，透過增加容積獎勵，加快審議速度，甚至透過強制拆除手段，加速整個都市更新速度。另外，也提供協助經濟弱勢戶「補利息」，辦理貸款多元協助。

都市更新處長陳建華表示，北市防災型都市更新專案針對「高氯離子鋼筋混凝土」及「耐震能力不足」危險建物重建、台北市危險建築物獎勵從原本的50%再加30%，並透過都更重建，達到結構安全、耐候韌性、居家防災及環境友善。

都更處以專案列管、加速審議、強制拆除，比照168速度，審議提早進場，可減少700天審議時間，若有不同意的釘子戶，也會依法協助強制拆除。

北市目前還有19處整宅待都市更新，透過都市計畫個案變更方式，除容積獎勵50%之外，再給整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，最高可達100%，不論住戶選擇民辦都更或公辦都更，都可申請本專案計畫。

都發局表示，全台北有數十萬戶未符合現代耐震標準的建築，希望能加速都市更新，透過北市首創的「都更5+2箭」新政策，翻轉城市危老現況，打造安全宜居、耐災韌性的台北。

國民黨議員王欣儀表示，海砂、危樓的都更最大問題在於整合，民眾還是希望換回坪數不要比以前小，因此增加容積獎勵的誘因較大，民眾相對有感且具實質幫助，新的2箭比前5箭好太多。

民進黨議員何孟樺認為，蔣萬安願意重視都更與老屋重建是好事，盼市府針對其他急需都更，尤其是危老與海砂屋的建築物，可以提升相應獎勵，讓民眾更願意配合市府加速都更。