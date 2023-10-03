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土石方收容場如小山丘！附近住戶飽受揚塵危害 更怕泥流

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區中福路旁有處土石方收容場堆置大量土石，附近居民抱怨造成揚塵汙染，更擔心下雨會有泥流危害。圖／新北市議員張錦豪提供
新北市萬里區中福路旁有處土石方收容場堆置大量土石，附近居民抱怨造成揚塵汙染，更擔心下雨會有泥流危害。圖／新北市議員張錦豪提供

新北市萬里區中福路旁有處土石方收容場，已堆置大量土石，附近居民抱怨風大一點時，揚塵會吹進屋內，更擔心下雨會有泥流危害。市議員張錦豪今天表示，土石越堆越高，工務局應馬上進行安全評估，並請廠商加強防護，保護里民生活還境和安全。

土石方收容場所在地中幅里民，發現設在里內的土石方收容場，土石越堆越高，因為露天存放，風大一點會有揚塵，並吹到住家附近，也會吹進屋內。

當地住戶說，這處土石方收容場應該只能將谷地填平，現在卻越堆越高，形成小山丘，才會給里民帶來揚塵困擾，現在只能盡可能緊閉門窗，不然屋內沙土掃都掃不完。土石方收容場只用鐵皮當圍籬，附近住戶也擔心萬一下大雨，場內泥流可能衝出圍籬，越過馬路直衝民宅的話，不知如何是好。

張錦豪說，接獲民眾反映後，已請工務局盡快派人到這處土石方收容場，稽查業者是否有依規定有做好安全防護作業。揚塵汙染問題，廠商也應提出解決方案，建議種植林木或是加設更高圍牆防護。

張錦豪

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